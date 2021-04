Alle Bürgerinnen und Bürger haben einen Anspruch auf mindestens einen wöchentlichen kostenlosen Schnelltest auf das Coronavirus. Damit das auch möglichst ohne Stocken machbar ist, hatte Stadt Langenhagen die Kapazitäten im Schnellzentrum im Rathaus Ende März deutlich erhöht.

Corona-Schnelltest erfolgt mit Termin

600 Tests wöchentlich können seither im Schnelltest-Zentrum im Rathaus von Mitarbeitern der Johanniter Unfall-Hilfe durchgeführt werden. Statt an drei wird nun an sechs Tagen getestet: am Montag, Dienstag und Sonnabend von 8 bis 13 Uhr sowie am Mittwoch, Donnerstag und Freitag von 13 bis 18 Uhr. Spontanes Vorbeikommen ist allerdings nicht möglich. Termine müssen im Voraus online unter www.langenhagen.de/schnelltest-zentrum gebucht werden. Alternativ ist auch das Bürgertelefon für eine Buchung erreichbar unter (0800) 7307000 – derzeit montags bis donnerstags von 9 bis 15 Uhr und freitags von 9 bis 12 Uhr.

Auch die Oliven-Apotheke in Kaltenweide bietet die sogenannten kostenlosen Bürgertests an. Termine können via Website, telefonisch unter der Nummer (0511) 8979240 oder persönlich in den Apotheken in Krähenwinkel und Kaltenweide vereinbart werden. Getestet wird im Testzentrum am Kaltenweider Platz 7b montags bis freitags von 9 bis 13 Uhr sowie donnerstagnachmittags von 15 bis 18 Uhr.

Bund trägt die Kosten

Die testende Einrichtung stellt nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung eine Bescheinigung zum Testergebnis aus. Darauf müssen Name, Datum und Uhrzeit vermerkt sein. Der Schnelltest ist nach Probenentnahme zwölf Stunden gültig. Es wird nicht zentral gespeichert, wer seinen wöchentlichen Gratistest bereits bekommen hat. Die Getesteten sollen für die Schnelltests nicht in Vorleistung gehen, die Anbieter rechnen über die KVN und diese dann mit dem Bund direkt ab. Ein Test kostet im Einkauf 6 Euro, der Dienstleister erhält 12 Euro für die Durchführung.

Sandra Köhler