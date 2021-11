Langenhagen

Der Impfbus der Johanniter parkt direkt vor dem Quartierstreff Wiesenau. Am Mittwoch stehen bereits vor Beginn der Aktion um 10 Uhr viele Menschen in der Schlange. Viele halten einen Anamnesebogen in der Hand, der Auskunft über etwaige Vorerkrankungen gibt. Die Reihe der Wartenden reicht einmal um den Impfbus herum und noch ein Stück weit die Freiligrathstraße hinunter. „Ich freue mich riesig über den Andrang“, sagt Petra Voigt, Hauptamtliche vom Verein Win. Sie hat die Corona-Impfaktion mitorganisiert.

Die Johanniter-Helfer arbeiten schnell und routiniert

Interessierte können sich am Mittwoch noch bis 18 Uhr und am Donnerstag, 18. November, von 10 bis 18 Uhr ihre erste, zweite oder Auffrischungsimpfung ohne Anmeldung verabreichen lassen. Die Koordination der Impfwilligen übernimmt Joachim Gerhardy von den Johannitern. Er hat bereits im Impfzentrum in Hannover gearbeitet, jeder Handgriff sitzt. Er freut sich vor allem über Menschen, die zur Erstimpfung kommen. „Die dritte Impfung ist eine gute Sache. Die meiste Gefahr geht aber von Ungeimpften aus“, meint er. Dennoch hält Gerhardy den Druck auf Ungeimpfte für falsch. Man solle die Menschen lieber auf positivem Wege motivieren, sich impfen zu lassen. Geringschätzung ihnen gegenüber würde nur das Gegenteil bewirken.

Koordinator Joachim Gerhardy von den Johannitern erklärt den Ablauf des Impfens. Quelle: Fiona Lechner

Die Johanniter impfen in Wiesenau mit Biontech, doch die Dosen stehen am Mittwochmorgen in einem Transporter auf der Vahrenwalder Straße im Stau. Der Jubel ist groß, als er mit 20-minütiger Verspätung eintrifft. Dann geht alles ganz schnell: Die Impfwilligen erhalten ein Aufklärungsgespräch vom Arzt, krempeln dann im Impfbus ihre Ärmel hoch, warten noch 15 Minuten ab und können anschließend nach Hause gehen. „Das Impfen geht hier ruckzuck“, sagt Win-Mitarbeiterin Voigt.

Darum lassen sich Langenhagens Anwohner impfen

Die meisten, die in der Schlange stehen, holen sich ihre Boosterimpfung ab. So auch Reinhard Cichowski. „Jeder, der das Angebot, sich impfen zu lassen, nicht wahrnimmt, verhält sich vulnerablen Personen gegenüber unsozial“, sagt er. Jens Weißleder steht als einer der Ersten vor dem Impfbus. Er möchte mit der Drittimpfung vor allem sich selbst schützen, da er zur Risikogruppe gehört. „Ich würde vielleicht von der Intensivstation nicht mehr zurückkehren“, schildert er die drastischen Folgen, die eine Infektion mit dem Coronavirus für ihn hätte. Die Boosterimpfung kann sechs Monate nach der Zweitimpfung verabreicht werden. Aber auch die Erstimpfung wird in Wiesenau wahrgenommen, beispielsweise vom 14-jährigen Lion und seiner Mutter Doreen. Für die beiden sind vor allem die Freiheiten für Geimpfte attraktiv zu einer Zeit, in der Ungeimpften zunehmend Einschränkungen drohen.

Von Fiona Lechner