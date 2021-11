Godshorn

Seit Beginn der Corona-Pandemie sind in Langenhagen 3721 Menschen an Covid-19 erkrankt. Aktuell gelten mit Stand Freitag, 26. November, 3490 als genesen. Doch auch in der Stadt, wie auch in der gesamten Republik, schnellen unter anderem die Inzidenzzahlen nach oben. In Langenhagen lag sie am Freitag bei 186,9.

Darauf und auf die neu erlassene Verordnung mit der 2-G-plus-Regel – also Zugang nur für Geimpfte und Genesene mit einem zusätzlichen Schnelltest – veranlasst nun Marko Balkenhol, Vorsitzender der Kirchengemeinde Zum Guten Hirten, den Weihnachtsmarkt in Godshorn abzusagen.

Ursprünglich wollten die Godshorner den Reigen der Weihnachtsmärkte in der Stadt am Sonnabend, 27. November, starten. Doch peu à peu haben die Veranstalter ihre traditionellen Feste wegen der Infektionszahlen und der verschärften Regeln abgesagt. Zunächst an der Elisabethkirche in Langenhagen, danach die Verantwortlichen in Krähenwinkel und zuletzt in Kaltenweide.

In Godshorn hatte das Organisationsteam um Balkenhol nichts unversucht gelassen, um den Weihnachtsmarkt anbieten zu können – und zwar unter Einhaltung der 2-G-Regel. „Wir haben bei unserem Erntedankfest am 3. Oktober damit gute Erfahrungen gemacht“, betont der Kirchenvorstandsvorsitzende.

Veranstalter können Weihnachtsmarkt nicht verantworten

„Die aktuelle Entwicklung und insbesondere die deutlich ansteigenden Zahlen bei Krankenhauseinweisungen haben zu dieser einstimmig getroffenen Entscheidung geführt“, berichtet Balkenhol nun von vorangegangenen Gesprächen. Und das, obwohl die Veranstalter am vergangenen Sonnabend noch optimistisch die Weihnachtsbuden aufgebaut hatten. „Aber in der aktuellen Situation können und wollen wir einen Weihnachtsmarkt nicht verantworten.“

Doch nicht nur der Weihnachtsmarkt ist von den aktuellen Corona-Ereignissen betroffen. Auch der Lebendige Adventskalender wird nur in abgespeckter Form angeboten – und zwar nur an den Adventssonntagen jeweils um 18 Uhr an der Kirche in Alt-Godshorn.

Von Sven Warnecke