Langenhagen

Mitten in einem politischen Streit über die Ratspolitik in Corona-Zeiten geht die Langenhagener Stadtverwaltung jetzt in die Offensive: Bürgermeister Mirko Heuer (CDU) schlägt dem Rat vor, mindestens ein Corona-Testzentrum in Langenhagen einzurichten – oder alternativ sogar bis zu drei. Die Region Hannover als zuständige Gesundheitsbehörde hat demnach keine Einwände. Die Überlegungen sind weit fortgeschritten, die Schnelltests könnten bereits im März beginnen. Mehrere Hundert Langenhagener könnten sich sdann pro Woche kostenlos auf das Coronavirus testen lassen. Der Beschluss über den Langenhagener Weg zur Eindämmung der Corona-Pandemie soll in der Ratssitzung am Montag, 22. Februar, fallen.

Test für Bürger und Angestellte von Unternehmen

Die Diskussion über die Zentren, in denen Langenhagener Bürgern kostenlose Schnelltests nach Vorbild der Stadt Tübingen angeboten werden, hatte ein Eilantrag der BBL-Ratsfraktion ausgelöst. Darin ist die Forderung nach mindestens fünf Testzentren formuliert, in denen sich neben Bürgern auch Angestellte von Langenhagener Unternehmen testen lassen können. Ziel solle es sein, „die Inzidenz in Langenhagen wieder deutlich unter den Wert von 50 zu drücken und die Ausbreitung der Virusmutationen zu erschweren“, wie es in dem Antrag heißt. Aktuell liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in Langenhagen bei 105 (Stand Freitag, 12. Februar).

Anzeige

Andere Ratsmitglieder nahmen den BBL-Vorschlag grundsätzlich positiv auf, in den Details war er allerdings umstritten. Ein großes Bündnis aus den Ratsfraktionen von SPD, CDU, Grünen/Unabhängigen und FDP formulierte deshalb einen Änderungsantrag: Die Stadtverwaltung solle zunächst prüfen, wie das kostenlose Schnelltestangebot in Langenhagen genau aussehen könne. Insbesondere die Zahl der Teststellen, sinnvolle Einsatzbereiche und Zielgruppen, das einsetzbare Testpersonal, die Informierung der Öffentlichkeit und die Berücksichtigung anderer Kostenträger seien dabei zu definieren.

Der Ratstrakt des Rathauses (im Bild links) eignet sich aus Sicht der Stadtverwaltung als Corona-Testzentrum. Quelle: Frank Walter

Der Versuch, diesen von einem großen Teil des Rats formulierten Änderungsantrag auch politisch zu beschließen und so den Testzentren für Langenhagen einen Schritt näher zu kommen, scheiterte jedoch an einer Formalie: Zu wenige Ratsmitglieder akzeptierten das coronabedingte Umlaufverfahren der Beschlussvorlage, also die schriftliche Abstimmung ohne Diskussion. Das Niedersächsische Kommunalverfassungsgesetz sieht dafür eine hohe Hürde von vier Fünfteln der Ratsmitglieder vor – dies wurde nicht erreicht. Wegen einer daraus resultierenden möglichen Verzögerung für die Testzentren hatte es in den vergangenen Tagen teils heftige Schuldzuweisungen im politischen Raum gegeben.

Rat soll über Zahl der Testzentren entscheiden

Doch jetzt macht die Stadtverwaltung von sich aus Nägel mit Köpfen: Der Rat soll am 22. Februar unter der Überschrift „Langenhagener Weg“ über die Einrichtung von Testzentren zur Eindämmung der Corona-Pandemie beschließen. Bürgermeister Heuer begründet dies damit, dass die Verwaltung – „wie offenbar auch eine konstruktive Mehrheit des Rates“ – möglichst alles tun wolle, „um die Pandemie in den Griff zu bekommen“.

Die Stadtverwaltung empfiehlt in ihrer Vorlage, zunächst mit einem Testzentrum im Rathaus oder in einer Sporthalle im Zentrum zu beginnen – und zwar an drei Tagen in der Woche jeweils fünf Stunden lang, zum Beispiel am Montagvormittag sowie am Mittwoch- und Freitagnachmittag. Werde dieses eine Zentrum gut angenommen und hätten sich die Abläufe eingespielt, könnten je nach Bedarf weitere Testzentren folgen, heißt es. Zudem soll es monatliche Berichte geben.

Auch die neue Sporthalle an der Konrad-Adenauer-Straße könnte zum Corona-Testzentrum werden. Quelle: Frank Walter

Testzentren auch in Dorfgemeinschaftshäusern?

Grundsätzlich, so der Beschlussvorschlag, könnten aber vom Start weg auch gleich bis zu drei Testzentren in Betrieb gehen. Genannt werden außer dem Zentrum im Kernort – in der neuen Sporthalle an der Konrad-Adenauer-Straße oder im Ratstrakt des Rathauses – auch die Dorfgemeinschaftshäuser in Krähenwinkel und Schulenburg. Diese werden bereits auf ihre Eignung untersucht.

CDU-Abgeordnete Hopfe: Impfung muss in Langenhagen möglich sein Angesichts der Wetterlage fordert die Langenhagener CDU-Regionsabgeordnete Claudia Hopfe, das Schutzimpfungen gegen das Coronavirus auch abseits des Impfzentrums auf dem Messegelände in Hannover möglich sein müssen – und zwar in Langenhagen. „Seit dem Wochenende hat der Winter die Region fest im Griff. Busse fahren nur bedingt, die Stadtbahnen stehen seit Mittwoch still, und Taxis sind überlastet. Die Mobilität ist stark eingeschränkt. Umso wichtiger ist es jetzt, dass die Möglichkeit des dezentralen Impfens für ältere und mobilitätseingeschränkte Menschen geschaffen wird“, erklärt die Abgeordnete. Sie fordert, die derzeitige Impfstrategie nachzubessern. Es sei falsch, dass sich für diese Personen alles auf das eine Impfzentrum auf dem hannoverschen Messegelände konzentriere. „Wir müssen diesen Menschen direkt vor Ort in Langenhagen die Corona-Impfung ermöglichen“, sagt Hopfe. Sie spricht von mehr als 3900 Langenhagenern im Alter von 80 Jahren und älter, die sich auf den Weg nach Hannover machen müssten. „Es wäre einfacher, einen Impftermin vor Ort zu organisieren. In Langenhagen können wir sofort Räume in der Kernstadt bereitstellen.“ So könne die Fahrt nach Hannover entfallen, und den älteren Menschen werde der Zugang zur Impfung erleichtert – gerade bei der aktuellen Wetterlage.

Termine in den Testzentren werden laut Plan online buchbar sein. Von den Schnelltests profitieren sollen vorrangig Risikopatienten, deren Betreuer, Menschen mit hohem Expositionsrisiko und Mitarbeiter in wichtigen Bereichen. Konkret nennt die Stadtverwaltung Kita- und Schulpersonal, Beschäftigte bei Kläranlage, Polizei, Feuerwehr und Ordnungsdienst, aber auch Sozialarbeiter und pflegende Angehörige. „Die Nutzung sollte allerdings nicht auf sie beschränkt werden“, heißt es in der Beschlussvorlage. Denn die Prüfung der persönlichen Umstände würde „schlicht einen unangemessenen bürokratischen Aufwand bedeuten“.

Bis zu 900 Tests pro Woche möglich

Als Zielgröße nennt die Stadtverwaltung 100 Tests pro Tag und Standort. Beim vorgeschlagenen Maximum – drei Testzentren mit je drei fünfstündigen Öffnungstagen – könnten sich pro Woche immerhin 900 der rund 55.000 Einwohner Langenhagens testen lassen. Den Betrieb der Testzentren soll die Johanniter-Unfall-Hilfe übernehmen. Die Stadt will die Hilfsorganisation mit eigenem Personal unterstützen, das sich gerade in Kurzarbeit befindet. Bis zu 300.000 Euro stehen für die Testzentren über einen Haushaltsrest aus 2020 zur Verfügung.

Corona-Schnelltests könnten helfen, die Sieben-Tage-Inzidenz in Langenhagen zu senken. Quelle: Marijan Murat/dpa

Die Johanniter-Unfall-Hilfe hat der Stadt bereits ein Angebot für den Betrieb der Testzentren unterbreitet. Rechnet man das Hilfspersonal, Materialpauschalen sowie Reinigung und Desinfektion hinzu, ergeben sich Kosten von 2847 Euro pro Tag und Testzentrum – also knapp 30 Euro für jeden der Schnelltests, die helfen sollen, die Corona-Inzidenz in Langenhagen zu senken.

Von Frank Walter