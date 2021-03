Langenhagen

Als erste Kommune in der Region Hannover hat die Stadt Langenhagen am Montag, 1. März, ein Corona-Schnelltestzentrum in Betrieb genommen. Im Rathaus können sich Menschen, die symptomfrei sein sind, ab sofort an drei Tagen in der Woche kostenlos auf Covid-19 testen lassen.

Die dafür beauftragten Johanniter stellen zunächst 300 Tests wöchentlich im Ratssaal nach vorheriger Anmeldung in Aussicht. Die Kosten pro Tag belaufen sich auf etwa 2800 Euro. Über einen separaten Eingang an der Konrad-Adenauer-Straße ist das Zentrum erreichbar. Die ersten beiden Termine sind nahezu ausgebucht.

Unterdessen meldet das Gesundheitsamt für Langenhagen 127 an dem Virus erkrankte Menschen, ein leichter Rückgang um neun Patienten im Vergleich zum vergangenen Freitag. Seit Beginn der Pandemie wurden 1924 Langenhagener infiziert. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert beläuft sich aktuell auf 103,3. Dieser rechnerische Wert zeigt auf, wie viele Neuinfektionen es pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche gibt. Inzwischen sind in Langenhagen 48 Menschen mit oder an Corona gestorben.

Mehr junge Menschen infizieren sich mit Covid-19

Wie Regionssprecher Christoph Borschel am Montag weiter berichtet, hat sich das Infektionsgeschehen innerhalb der Altersgruppen verschoben. „So ist die Zahl bei den 80-Jährigen und älter deutlich rückläufig“, betont der Sprecher. „Ein sichtbarer Anstieg betrifft die Zehn- bis 19-Jährigen.“ Doch das sei vielmehr auf das familiäre Umfeld zurückzuführen. Schulen sind in der Region weiterhin kein Hotspot, sagt er. Seinen Angaben zufolge würden Kinder und Jugendliche auch nicht verstärkt Partys feiern. Vielmehr sei die Verschiebung darauf zurückzuführen, dass die Menschen in den Pflege- und Seniorenheimen nunmehr gegen Covid-19 geimpft seien. „Das zahlt sich sukzessive aus“, meint Borschel.

Die Langenhagener haben die ersten Termine im Schnelltestzentrum reichlich gebucht. Sowohl der Montag als auch der Mittwoch, 3. März, seien zu nahezu 100 Prozent ausgebucht, sagte Ralph Gureck, Leiter der Kommunikationsabteilung im Rathaus. „Für Freitag, den dritten Testtag, sind etwa die Hälfte der Termine vergeben.“ Die getesteten Menschen gaben an, in Langenhagen zu leben oder zu arbeiten.

Mirko Heuer: Schnelltests helfen auch Ehrenamtlichen

„Die Menschen, mit denen ich heute vor Ort gesprochen habe, fanden die kostenlose Testmöglichkeit super und waren dankbar, dass die Stadt Langenhagen das Corona-Testzentrum in so kurzer Zeit an den Start gebracht hat“, berichtet Bürgermeister Mirko Heuer. Es sei alles sehr diszipliniert verlaufen. „Besonders toll finde ich, dass wir mit den Schnelltests auch Ehrenamtlichen helfen können, die in der Pandemie die Ärmel hochkrempeln, ob bei den Fahrern der Impftaxis vom DRK, den Impflotsen, den Johannitern, die hier vor Ort testen, oder all den anderen Helferinnen und Helfern, die in der Corona-Pandemie einfach anpacken, ohne lange zu reden.“

Ein positives Fazit zog auch Johanniter-Bereichsleiter Helge Vogelsang. „Wir sind mit dem ersten Tag im Testzentrum sehr zufrieden.“ Die Abläufe seien gut organisiert, und die Zusammenarbeit mit der Stadt funktioniere sehr gut. „Das erleichtert uns unsere Arbeit sehr.“

Neben ehrenamtlichen Lotsen fahren Taxis zu den Impfzentren

Seit mehreren Wochen stehen Langenhagenern über 80 Jahren kostenfreie Fahrten und die Begleitung durch ehrenamtliche Helfer zur Verfügung. Die Aktion „Impftaxi und Impflotsen“, eine Kooperation der DRK-Ortsverbände mit der Freiwilligenagentur der Stadt Langenhagen, wird nach Angaben Gurecks sehr gut angenommen.

Anmeldung für den Impftaxi-Service • Engelbostel: DRK Engelbostel, Heinz Mattutat, Telefon (0511) 782732 • Godshorn: Bürgertelefon der Stadt Langenhagen, Telefon (0800) 7307000 • Kernstadt/Wiesenau: DRK Langenhagen, Martina Rust, Telefon (0175) 9953528 • Krähenwinkel: DRK Krähenwinkel, Horst Waldfried, Telefon (0175) 9704038, und Christoph Rönisch, Telefon (0511) 777535 • Kaltenweide: Bürgertelefon der Stadt Langenhagen, Telefon (0800) 7307000 • Schulenburg: Bürgertelefon der Stadt Langenhagen, Telefon (0800) 7307000

Doch es gibt nicht nur einen ehrenamtlichen Fahrservice zum Impfzentrum. Wie Boris Basse für den Gesamtverband Verkehrsgewerbe Niedersachsen am Montag berichtet, könnten bedürftige Menschen durchaus auch kostenlose Taxifahrten nach Laatzen in Anspruch nehmen. Einzige Voraussetzung: ein Testat des jeweiligen Hausarztes, sagt der Inhaber von Citytaxi Langenhagen. Wer danach eine sogenannte Verordnung zur Krankenbeförderung – also einen Transportschein – für die Fahrten zum Impfen erhalten hat, könne sich an ein örtliches Taxiunternehmen wenden. Diese Regelung besteht seit dem 1. Februar und gilt landesweit, betont Basse.

Hilfe gibt es im Bürgerbüro

Termine für das Schnelltestzentrum können im Langenhagener Bürobüro unter Telefon (0800) 7307000 montags bis donnerstags von 9 bis 15 Uhr und am Freitag von 9 bis 12 Uhr sowie über die Internetseite www.langenhagen.de/schnelltest-zentrum vereinbart werden.

Von Sven Warnecke