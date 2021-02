Langenhagen

Die Stadt Langenhagen könnte ihren Bürgerinnen und Bürgern künftig kostenlose Schnelltests anbieten. In welcher Form das geschieht, ist in der Politik allerdings noch umstritten. Vergangene Woche hatte die Fraktion des Bündnisses unabhängiger Bürger Langenhagen (BBL) die sofortige Einrichtung von fünf Schnelltestzentren in der Stadt gefordert. Die bislang in der Region Hannover einzigartige Idee stieß zwar grundsätzlich auf Gegenliebe bei vielen anderen Ratsmitgliedern, einige Fraktionen halten den Vorschlag aber für zu unpräzise.

Verwaltung soll Anzahl der Teststellen prüfen

Ein großes Bündnis aus den Fraktionen der SPD, CDU, Grünen und FDP im Rat hat deshalb nun einen neuen Vorschlag ausgearbeitet. Zunächst solle die Verwaltung prüfen, wie ein kostenloses Corona-Schnelltest-Angebot in Langenhagen genau aussehen könne. Dazu sollten die örtlichen Hilfsorganisationen sowie das Gesundheitsamt der Region Hannover in die Planungen miteinbezogen werden, heißt es in dem Antrag, der dieser Zeitung vorliegt. Insbesondere sollten zunächst etwa die Zahl der Teststellen, sinnvolle Einsatzbereiche und Zielgruppen sowie einsetzbares Testpersonal festgelegt werden. Dabei spiele auch eine Rolle, wie teuer und wie leicht verfügbar die Tests überhaupt seien.

„Wir sind nicht Tübingen“

Mit dem neuen Prüfantrag machen die Parteien deutlich, dass sie den Vorstoß der BBL nach dem Vorbild der Stadt Tübingen – die bislang durch ein besonderes Test-Management in der Corona-Pandemie in aller Munde war – für einen Schnellschuss halten. Die BBL hatte eine unverzügliche Umsetzung ihrer Idee mit fünf kostenlosen städtischen Testzentren gefordert.

„Grundsätzlich stehen wir kostenlosen Schnelltests positiv gegenüber, schließlich dürfen wir in dieser Pandemie nichts unversucht lassen“, sagt der neue CDU-Fraktionsvorsitzende Domenic Veltrup. „Allerdings geht es uns darum, den richtigen Weg für Langenhagen zu finden, wir sind nicht Tübingen.“ Denkbar sei stattdessen eine Testung, um den Zugang zu öffentlichen Einrichtungen wie Jugendtreffs oder Schulen zu ermöglichen.

In Langenhagen gibt es derzeit nur eine private Schnellteststation am Flughafen – gegen Gebühr. Erfahrungen mit kostenlosen Schnelltests in Niedersachsen hat etwa die Stadt Göttingen an ihrer Uni gemacht. Und auch vor den Sitzungen im hannoverschen Landtagsgebäude nehmen die Landespolitiker dieses Verfahren in Anspruch.

BBL: Keine Zeit zu prüfen

Der BBL geht das Prozedere allerdings nicht schnell genug. „Abwarten, prüfen und diskutieren sind ein Luxus, den wir uns angesichts der dramatischen Verbreitung des Virus beim besten Willen nicht mehr erlauben können“, sagt BBL-Ratsherr Timo Schubert. Zur Diskussion ihres Antrags hatte die BBL zuvor auch eine Präsenzsitzung des Rates gefordert. Mit dem Wunsch stand die Fraktion aber offenbar alleine da. Allerdings hält auch Linken-Ratsfrau Felicitas Weck den neuen Vorschlag für falsch. Der Prüfauftrag an die Verwaltung sei eine „Flucht nach hinten“, die sie angesichts der überdurchschnittlichen Sieben-Tage-Inzidenz für unverantwortlich halte.

Stadt ist in Kontakt mit Tübingen

Die Verwaltung hat indes einige der im Prüfauftrag aufgeworfenen Fragen schon klären können. Langenhagen stehe dazu in Kontakt mit der Region Hannover und der Stadt Tübingen, sagt Bürgermeister Mirko Heuer (CDU). Einige Hilfsorganisationen hatten zudem schon ihre Unterstützung signalisiert, beim Testen zu helfen. In Teilen sei ein solches Angebot allerdings so aufwendig, dass dafür Angebote eingeholt werden müssten, sagte Heuer. Der Bürgermeister hatte sich vergangene Woche ebenfalls grundsätzlich positiv zur Schnelltestidee geäußert. Bei der Finanzierung könne man auf ein entsprechendes Corona-Budget von 300.000 Euro zurückgreifen.

Bevor es zu Teststationen in der Stadt – in welcher Form auch immer – kommt, muss noch der Rat endgültig darüber beschließen. Weil der Antrag gemeinschaftlich von den drei größten Fraktionen stammt, ist mit einer Zustimmung zu rechnen. Wegen der Corona-Pandemie tagt das Gremium derzeit aber nicht in Präsenzsitzungen, weshalb die Abstimmung seit Montag in einem sogenannten Umlaufverfahren läuft. Die Ratsmitglieder können dabei per E-Mail oder Post ihre Zustimmung oder Ablehnung signalisieren. Das Ergebnis wird kommende Woche feststehen.

So arbeitet die Langenhagener Politik im Februar Im Januar ist ein Großteil der politischen Sitzungen wegen der Corona-Pandemie ausgefallen. Wie der Rat unter Berücksichtigung der Gesundheit und gleichzeitig der Belange der Stadt vernünftig tagen kann, haben die Politiker breit diskutiert. Für den Februar zeichnet sich nun eine Lösung ab: Voraussichtlich werden die Gremien in einer Hybrid-Variante zusammenkommen. Der Großteil der Mitglieder würde also per Video zugeschaltet werden, während die Zuschauer weiterhin nur vor Ort an der Sitzung teilnehmen und sich die Videokonferenz anschauen könnten. Der Stadtplanungsausschuss macht am Donnerstag, 4. Februar, den Auftakt in dieser Variante. Sollten dabei keine Probleme auftreten, könnten weitere Ausschüsse und auch der Rat dem Modell folgen.

Die Verwaltung jedenfalls scheint dann auf alles vorbereitet. Sollte der Rat ein positives Votum erteilen, werde die Stadt den Fraktionen Vorschläge unterbreiten, wie die Teststationen vor Ort umgesetzt werden könnten, sagt Heuer. Darüber könnte der Rat dann womöglich auch wieder in einer Sitzung diskutieren, die derzeit für Ende Februar terminiert ist.

Von Sebastian Stein