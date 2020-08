Die Corona-Pandemie hat auch die Veranstaltungen der Närrischen Langenhagener Ritterschaft Rot-Gelb erreicht. Der Verein hat seinen Saisonbeginn, die sogenannte Session, abgesagt. Prunksitzung im Januar und Seniorenfastnacht im Februar stehen noch in den Sternen.

Ob in Langenhagen so in dieser Saison Karneval gefeiert werden kann, ist fraglich. Quelle: Stephan Hartung (Archiv)