Der Brunnen in der Ostpassage ist trocken. Kein bisschen Feuchtigkeit ist in dem von Steinen umrandeten Becken zu sehen. Kein Wasser sprudelt aus dem Kunsthydranten. Doch nicht die Hitze ist daran schuld, sondern vielmehr die Corona-Pandemie. Sie sei der Grund, warum das Wasserspiel seit mehreren Monaten außer Betrieb ist, teilt Stadtsprecherin Juliane Stahl mit. Und die Anlage an der Ostpassage ist nicht die einzige, die aktuell nicht läuft.

Einen Leser trieb die Frage um, warum der Brunnen schon wieder nicht funktioniere. „Ich kann mich schon gar nicht mehr erinnern, wann dieser je in Betrieb war“, schrieb er an diese Zeitung. Und in der Tat sei die Anlage in diesem Jahr noch gar nicht in Betrieb gewesen, berichtet Stahl. „Der Brunnen kann eine mögliche Versammlungsstelle sein.“ Davor hat die Stadt offenbar Angst.

Stadt: Menschen sollen sich wegen Covid-19 nicht am Brunnen aufhalten

Damit Menschen also keinen Anlass haben, sich an dem Wasserspiel in der Ostpassage länger aufzuhalten und womöglich die aufgrund der Corona-Pandemie geltenden Abstandsregeln dabei nicht einzuhalten, bleibt es sicherheitshalber aus. Und das wird auf unbestimmte Zeit auch so bleiben. Denn niemand wisse, wann die Umstände wieder so seien, dass ein Betrieb möglich werde, berichtet Stahl. Auch die Anlage im Brinker Park ist aktuell außer Betrieb.

Bei dem Brunnen in der Ostpassage sei unter anderem eine Besonderheit, dass Aerosole durch das Versprühen von Wasser verteilt werden könnten. Vielleicht geht er deshalb direkt in die nächste Winterruhe über – ohne 2020 ein einziges Mal geplätschert zu haben.

Aus dem Brunnen vor dem Rathaus tröpfelt Wasser. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

Wasserspiele am Rathaus und auf dem Le-Trait-Platz laufen

An dem Wasserspiel im Rathausinnenhof sei die Situation eine andere. „Dadurch, dass das Wasser über die in Hufform gestaltete Einfassung an die Ränder geleitet wird, bietet sich dort kaum eine Sitzmöglichkeit“, sagt Stahl. Die Anlage ist seit dem Frühjahr in Betrieb. Gleiches gilt für den Brunnen auf dem Le-Trait-Platz in Godshorn, an dem es – nach Ansicht der Stadt – für Bürger durch die fehlende Umrandung keine Möglichkeit gebe, sich niederzulassen.

Dass die vier städtischen Brunnen in den Wintermonaten nicht plätschern, ist normal. Im Herbst würden diese außer Betrieb genommen – zur Sicherheit, berichtet die Rathaussprecherin. So wolle die Verwaltung verhindern, „dass insbesondere die Wasserleitungen bei Minustemperaturen beschädigt werden“.

Am Brunnen in der Ostpassage fehlt die Düse. Diese werde durch Sand leicht verstopft oder sei Ziel von Vandalismus, berichtet die Stadtverwaltung. Quelle: Mark Bode

Vandalismus: Reparaturen kosten Stadt viel Geld

Es ist nicht das erste Mal, dass der Brunnen in der Ostpassage nicht läuft. Er wurde in der Vergangenheit bereits von Randalierern mutwillig demoliert. Der Düsenkopf des Kunsthydranten werde zudem „immer mal wieder durch Sand verschmutzt“, sagt Stahl. Unbekannte steckten überdies manchmal Zigaretten in die Düsen und störten damit den Betrieb des Wasserspiels. Seit 2009 hat die Stadt eigenen Angaben zufolge 13.500 Euro in Reparaturen und Instandsetzungsarbeiten investiert.

Trotz Hitze sollen Brunnen weiterlaufen

Dass die zwei derzeit laufenden Brunnen angesichts der Sommerhitze abgestellt werden müssen, sei aktuell nicht geplant. „Die Brunnen verfügen über ein geschlossenes Wassersystem“, erklärt die Rathaussprecherin. „Die Menge des Wassers, die verloren geht beziehungsweise verdampft, ist unbedeutend.“ Zudem helfe das Wasser besondere bei hohen Temperaturen den Vögeln und verbessere das Klima in der unmittelbaren Umgebung.

Von Julia Gödde-Polley