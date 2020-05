Corona-Krise: Bei Expert endet für Mitarbeiter die Kurzarbeit

Godshorn

Bereits in allen Bundesländern, in denen es die Landesverordnung erlaubt, hat die Firma Expert nach eigenen Angaben ihre Standorte mit der gesamten Verkaufsfläche wieder für die Kunden geöffnet. Eine positive Folge: Die für die Expert-Zentrale an der Bayernstraße im Gewerbegebiet in Godshorn verordnete Kurzarbeit kann zurückgefahren werden. „Zur Sicherstellung der vollständigen Leistungsfähigkeit und bestmöglichen Unterstützung aller Gesellschafter“, heißt es von dem Unternehmen am Dienstag. Und weiter: Die Kurzarbeit werde rückwirkend zum 1. Mai beendet.

„Wir begrüßen die von der Bundesregierung beschlossenen Lockerungen zur Öffnung der kompletten Verkaufsfläche unserer Fachmärkte außerordentlich und freuen uns, dass schrittweise Normalität in unseren und den Geschäftsbetrieb unserer Fachhändler einkehrt“, sagt Vorstandschef Stefan Müller. Er dankt allen Mitarbeitern wie auch den Geschäftspartner, die dazu beigetragen hätten, „mit ihrem Engagement „die herausfordernde Phase des Corona-Shutdowns so entschlossen“ zu bewältigen.

Seinen Angaben zufolge führe die bundesweit geltende Aufhebung der Flächenbegrenzung dazu, die verordneten Abstandsregelung in den Märkten deutlich präziser einzuhalten. Sowohl in den Standorten wie auch in der Zentrale habe der Schutz der Kunden und Mitarbeitern oberste Priorität. Alle vorgegebenen Gesundheits- sowie Sicherheitsauflagen würden gewissenhaft umgesetzt, betont Müller. Dazu zähle bei der Einlasskontrolle nicht nur die Zahl der Besucher in den Geschäften, sondern auch, ob sie einen Mund-Nasen-Schutz tragen würden. Vor Ort stehe zudem ausreichend Desinfektionsmittel bereit.

