Corona-Krise: Einzelhändler im CCL können Miete stunden

Bis auf die wenigen sogenannten systemrelevanten Geschäfte sind im City-Center derzeit alle Läden geschlossen. Das bringt so manchen Einzelhändler in Schwierigkeiten, denn die Kosten laufen weiter. Doch die Mieter haben die Möglichkeit, ihre Miete bis Ende Juni zu stunden. Und auch sonst wollen die Eigentümer des Einkaufszentrums in Langenhagen nach eigenem Bekunden, also die Dude- und die ILG-Gruppe, die Geschäftsinhaber unterstützen.

Center-Manager André Beckmann, der die Dude-Gruppe als Eigentümer des CCL-Bestandsbaus vertritt, betont, dass es zum Glück ja auch etliche Mieter bei ihm gebe, die trotz der Corona-Beschränkungen ihre Geschäfte geöffnet halten dürften. Er spricht unter anderem von den Ärzten und der Apotheke, aber auch von Lebensmittelgeschäften und der Drogerie.

Mietstundungen bis Ende Juni möglich

Für viele andere der übrigen gut 50 Mieter im CCL-Bestandsbau – die derzeit nicht öffnen dürften – habe die Bundesregierung seinen Angaben zufolge das Gesetz zur Abmilderung der Folgen der Corona-Pandemie Ende März erlassen. Dieses erlaube ihnen, Mietstundungen bis vorerst Ende Juni in Anspruch zu nehmen. Derzeit hätten sich etwa 25 Gewerbetreibende an die Dude-Gruppe gewandt, berichtet Beckmann. Sie hätten dank des Gesetzes nun die Möglichkeit, bis Juni 2022 in Raten die ausstehenden Mieten zu begleichen. Vielfach haben sich Mieter aber auch bei ihm wegen allgemeiner Fragen gemeldet, da derzeit eine große Verunsicherung wegen der Rechtslage herrsche, berichtete Beckmann auf Anfrage.

Zahlreiche Stundungen im Neubau

Auch die ILG-Gruppe aus München, heute Investor im Neubau des Einkaufszentrums, akzeptiert Anträge auf Mietstundungen, berichtet Gernot Falk, Geschäftsführer des Asset- und Centermanagement der ILG-Gruppe. Diese Möglichkeit haben die Gewerbetreibenden laut Gesetz, bestätigt er. Seit Anfang April sind Falks Angaben zufolge etwa 85 Prozent der Mieteinnahmen im Neubau gestundet.

ILG-Gruppe erlässt Miete – bei Vertragsverlängerung

Zusätzlich sei die ILG-Gruppe mit den „großen Mietern“, Einzelhändler mit mehreren Filialen in den circa 70 eigenen Centern in ganz Deutschland, im Austausch, um über „gemeinschaftliche Lösungen“ zu sprechen. Demnach werde den Vertragspartnern vorgeschlagen, die Mieten für einen individuellen Zeitraum komplett zu erlassen. Zugleich sollen die Einzelhändler den bestehenden Vertrag für die genutzten Flächen verlängern. Dies sei, so berichtet es Falk, auf dem deutschen Markt eine relativ häufig gewählte Lösung. Seinen Angaben zufolge sei für einen mietfreien Monat beispielsweise eine Vertragsverlängerung von neun bis zwölf Monaten denkbar. Dies sei alles Verhandlungssache, betont Falk. Auf die größeren Mieter im CCL-Neubau gehe der Investor proaktiv zu.

Weitere Unterstützung für Mieter?

Um die Mieter im City-Center in Langenhagen zu unterstützen, habe die HBB als sogenannter Objektverwalter für den Neubau nach Angaben von Centermanagerin Angelika Kramm für alle eine Übersicht mit den aktuellen Hilfsangeboten von Bund und Ländern erstellt. Geplant ist, diese „kontinuierlich“ zu aktualisieren, wenn es Änderungen gibt, berichtet Kramm.

Ob die Mieter weitere Hilfe bekommen und in welcher Form, das diskutieren die Verantwortlichen aktuell. „Derzeit überlegen wir intern wie auch in externen Runden sowie mit den Investoren, wie eine weitergehende Unterstützung aussehen kann“, sagt die Centermanagerin.

Betriebskosten reduziert

Überdies habe das Centermanagement die Betriebskosten für die jeweiligen Mieter reduziert – und entlaste so bei den anfallenden Nebenkosten, berichtet sie. Durch den geringen Betrieb gibt es Kramms Angaben zufolge unter anderem Einsparungen bei Rolltreppen, die derzeit größtenteils still stehen, und der Beleuchtung.

Extra-Geld für Werbung

Einige Investoren haben zudem Extra-Werbegelder zur Verfügung gestellt, berichtet Kramm. So sollen die noch geöffneten Geschäfte im CCL bei den Kunden beworben werden. Das Management arbeite aktuell außerdem an einem Eröffnungskonzept nach der Krise. Auch damit sollen die Mieter unterstützt werden, meint sie. „Dieses wird den Investoren zudem zwecks finanzieller Unterstützung vorgelegt“, sagt Kramm. „Hier ist ebenfalls allen Beteiligten daran gelegen, die Shops zu stützen.“ Details will die Centermanagerin jedoch noch nicht verraten. Die Verantwortlichen arbeiten ihren Angaben zufolge daran, mögliche „Szenarien präventiv vorzubereiten“. „Es ist natürlich immer schöner, vorbereitet zu sein als ad hoc zu reagieren.“

Die finanziellen Verluste durch die Krise und die in Folge geschlossenen Läden kann Kramm indes noch nicht beziffern. „Da niemand einschätzen kann, wie lange die Phase dauern wird, ist eine Prognose hierzu nicht zu treffen.“

