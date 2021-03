Corona: Kitas in Langenhagen bieten weiter nur Notbetreuung an

Langenhagen

Der Inzidenzwert für die Region Hannover ist weiterhin dreistellig. Am Sonntag liegt der Wert laut Landesgesundheitsamt bei 112,5. Aus diesem Grund bleiben die Kitas in der Region und damit auch in Langenhagen am Montag, 8. März, weiterhin in Szenario C mit einer Notbetreuung.

Nach Auskunft von Ralph Gureck, Leiter der Langenhagener Abteilung Marketing und Kommunikation im Rathaus, soll sich das ändern, sobald die Inzidenz in der Region Hannover stabil unter 100 sinkt. Dieser rechnerische Wert zeigt auf, wie viele Neuinfektionen es pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche gibt.

Die Notbetreuung erfolgt deshalb wie bisher auf Grundlage der vom Rat der Stadt Langenhagen beschlossenen Regelungen. Über Öffnungen werde erst dann nachgedacht, wenn der Inzidenzwert in der Region stabil mindestens drei Tage ununterbrochen unter 100 gefallen ist. In dem Fall wechseln die Kitas vom Szenario C in das Szenario B – und damit in den eingeschränkten Regelbetrieb. Dabei wird eine Betreuung in Regelgruppengröße angeboten, aber in festen Gruppen, ohne Gruppenmischung. „Wenn dieser Fall eintritt, werden wir die Eltern natürlich umgehend informieren“, sagt Kai Bublitz, Teamleiter für Kindertagesstätten im Rathaus Langenhagen.

Von Sven Warnecke