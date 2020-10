Langenhagen

Im Kampf gegen Corona und das weiter steigende Infektionsgeschehen spielen verschiedene Zahlen eine gewichtige Rolle. Für die Entscheidung über Verschärfungen der Schutzmaßnahmen ist ein Wert zentral geworden: Die 7-Tage-Inzidenz. Er sagt aus, wie viele Menschen pro 100.000 Einwohner in einem bestimmten Gebiet innerhalb von sieben Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Ab einem Inzidenzwert von 50 gilt ein Gebiet als Risikogebiet. In Langenhagen ist dieser Wert am Dienstag erstmals überschritten worden. Am Montag lag dieser bei 36 Erkrankten noch bei 42,7. Einen Tag später sind nun 44 Menschen an Corona erkrankt – der Inzidenzwert beträgt 60,4.

Seit Beginn der Pandemie sind in Langenhagen 320 Infizierte registriert worden, in der gesamten Region Hannover sind 6104 Menschen an Corona erkrankt, teilt Behördensprecher Christioph Borschel mit. Davon sind mit Stand Dienstag 4763 Personen als genesen aufgeführt. 143 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben. Aktuell sind 1198 Menschen in der Region infiziert, davon befinden sich 28 in Krankenhäusern. Die 7-Tages-Inzidenz liegt für die Region Hannover am Dienstag bei 66,5.

Von Sven Warnecke