Kurz vor Beginn der geplanten dreiwöchigen Schließzeit ist in der Kita Stadtmitte ein Kind aus einer Gruppe am Donnerstagabend positiv auf das Coronavirus getestet worden. Wie Ralph Gureck, Leiter der Abteilung für Marketing und Kommunikation der Stadt, am Freitag berichtet, wurden in Absprache mit dem Gesundheitsamt der Region Hannover sofort die Eltern der betroffenen Gruppe informiert. Die Kinder wurden am Freitagmorgen unmittelbar heim geschickt. Sowohl die 14 Kleinen aus der Gruppe wie auch die drei Erzieherinnen müssen nun auf Weisung des Gesundheitsamtes sicherheitshalber für zwei Wochen in Quarantäne.

In der Kita Stadtmitte gibt es einen bestätigten Corona-Fall. Quelle: privat

„Um Infektionsketten möglichst schnell zu unterbrechen beziehungsweise erst gar nicht entstehen zu lassen, wird für die Kinder dieser Gruppe sowie für die Erzieherinnen durch das Gesundheitsamt der Region eine zweiwöchige Quarantäne und die Testung angeordnet“, ergänzt Kai Bublitz, Teamleiter Kindertagesstätten bei der Stadt Langenhagen. Im Anschluss daran folgt ein zweiter Test, um sicher zu gehen, dass es keine weiteren Infektionen gebe und der Kita-Betrieb nach der Schließzeit wieder aufgenommen werden könne, betont er.

Quarantäne kommt unmittelbar vor dem Urlaub

Für die betroffenen Gruppenkinder und die Erzieher besonders ärgerlich: Am Montag, 20. Juli, sollte die Einrichtung wegen der Sommerferien geschlossen – alle in den Urlaub entsandt werden. Daraus wird für die Betroffenen nun in den nächsten 14 Tagen nichts.

Kirsten Grimm-Hose, Leiterin der kommunalen Gebäudeverwaltung – sie ist auch staatlich geprüfte Desinfektorin – berichtet, dass es trotz der am Montag beginnenden Schließzeit sofort eine „umfassende Desinfektion der Räumlichkeiten“ gegeben habe. Bereits vor dem Auftreten des Falls seien die städtischen Einrichtungen fünfmal wöchentlich mechanisch gereinigt worden. So würden die vorhandenen Keime zu bis zu 90 Prozent entfernt, sagt Grimm-Hose.

Von Sven Warnecke