Ab Montag, 22. Juni, können wieder alle Kinder die evangelische Kita der Emmaus-Kirchengemeinde besuchen, wenn auch mit zeitlichen Einschränkungen. Erzieher haben in Notgruppen dort bislang 33 Mädchen und Jungen betreut. Der coronabedingte Ausfall, als Kinder und Erzieher sich nicht begegnen durften, endet nun – aber eine beliebte Aktion geht weiter: die Starterkits an der Wäscheleine.

Jeden Freitag finden Familien weiterhin kreative Angebote und das dafür notwendige Material in den Tüten, die das Kita-Team zum Basteln und Spielen für zu Hause packt. Bereits seit Ende März versorgt die Einrichtung die Kinder und Eltern wöchentlich mit den Starterkits, aufgehängt an der Leine vor dem Eingang. 50 bis 60 Tüten seien bislang jede Woche abgeholt worden. „Damit haben wir etwa die Hälfte unserer Familien erreicht“, sagt Monika Drotleff, Sprachexpertin in der Kita.

Da das Angebot von Kindern und Eltern so gut angenommen wurde, habe das Team die weiterführende Variante für die Wochenenden in den Familien daraus entwickelt.

