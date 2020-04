Burgwedel/Isernhagen/Langenhagen/Wedemark

Gemeinsam durch die Corona-Krise: Ehrenamtliche, Privatleute und Institutionen bieten ihre Hilfen für Menschen an, die das Haus nicht verlassen können oder dürfen, für Eltern und chronisch Kranke. Das sind aktuelle Angebote und Kontakte in Burgwedel, Isernhagen, Langenhagen und Wedemark:

Burgwedel

St. Marcus hilft:Einkaufen, den Hund ausführen oder miteinander sprechen, das Hilfetelefon ist unter der Rufnummer (01 71) 1 13 13 26 erreichbar.

St. Petri & St. Paulus helfen:Die Kirchengemeinden bieten Hilfe beim Einkaufen, Gassigehen oder Gespräche an. Hilfebedürftige und Helfer erreichen das Team unter Telefon (01 51) 55 32 74 43.

Turnerschaft Großburgwedel (TSG): Hilfe beim Einkaufen, Medikamente abholen, mit Hunden Gassi gehen oder Ähnliches. Zu erreichen sind die Turner unter Telefon (01 60) 98 60 52 15.

Isernhagen

Einkaufshilfe Altwarmbüchen:Die evangelische Christophorus-Gemeinde, die katholische Pfarrgemeinde Heilig Kreuz und der Verein Caspo organisieren eine Einkaufshilfe, bei der gesunde Menschen die Lebensmittel für Senioren und Leute besorgen, die das Haus nicht verlassen dürfen oder vorsichtshalber nicht wollen. Sowohl Hilfsbedürftige als auch Personen, die helfen können, melden sich bei Pastor Sebastian Müller, Telefon (05 11) 26 02 43 44 oder per E-Mail an: sebastian.mueller@evlka.de.

Einkaufshilfe und Telefondienst Isernhagen K.B.:Die St.-Marien-Kirchengemeinde bietet eine Einkaufshilfe für Bedürftige an. Interessierte wenden sich unter Telefon (0 51 39) 9 82 59 01 oder (01 74) 7 61 67 17 an Pastor Karsten Henkmann. Er vermittelt zwischen Hilfsbedürftigen und Menschen, die helfen möchten. Die Gemeinde organisiert auch einen Telefondienst. Hier können sich Personen melden, die Gesprächsbedarf haben oder jemanden zum Zuhören brauchen.

St.-Nikolai-Gemeinde Kirchhorst: Erledigung der Einkäufe, dringende Botengänge oder einfach mal Zeit für ein Telefongespräch, Helfer und Hilfesuchende finden unter Telefon (01 57) 34 87 64 18 einen Ansprechpartner.

DRK-Ortsverein Kirchhorst: Das Projekt Helfende Hände bietet Unterstützung beim Einkaufen, bei Arztbesuchen, Rezepteinlösungen, notwendigen Botengängen, beim Antrag auf Pflegegeld oder einen Behindertenausweis an. Elke Dietterle ist unter Telefon (01 71) 8 93 93 35 und ab 18 Uhr unter Telefon (0 51 36) 9 20 13 48 zu erreichen. Der Service steht auch Nichtmitgliedern zur Verfügung, die derzeit zu einer Risikogruppe gehören.

Langenhagen

Lebensmittelausgabe 2.0: In Langenhagen gibt es zweimal wöchentlich auf der Rückseite des City Centers (CCL), Schützenstraße/Ecke Goldbeck Parkhaus, eine mobile Ausgabestelle für die Inhaberinnen und Inhaber eines sogenannten Tafelausweises, der je nach Ausgabestelle unterschiedliche Farben hat. Die Termine sind montags und donnerstags, jeweils von 16 bis 17 Uhr. Gesucht werden dringend weitere Helferinnen und Helfer, die dieses Projekt unterstützen und bei der Vorbereitung und Ausgabe der Lebensmittel helfen. Wer Mitmenschen helfen möchte, nicht zur Risikogruppe gehört und gesund ist, kann eine E-Mail an freiwilligenagentur@langenhagen.de senden oder sich unter Telefon (05 11) 73 07 99 88 melden. Die Hotline für Ehrenamtliche ist montags bis donnerstags von 8 bis 16 Uhr und freitags von 8 bis 12 Uhr besetzt.

Freiwilligenagentur Langenhagen: Wer Menschen helfen möchte, erreicht die Agentur montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr unter Telefon (05 11) 73 07 99 88 oder per E-Mail an freiwilligenagentur@langenhagen.de.

Wer wiederum Hilfe benötigt, kann ab sofort die Stadt kontaktieren. Anrufer geben bitte folgende Daten an: Name, Vorname, vollständige Anschrift, E-Mail-Adresse (wenn vorhanden), Telefonnummer und Geburtsdatum. Das kostenlose Bürgertelefon ist unter Telefon (08 00) 7 30 70 00 von Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr erreichbar. Zudem können Interessierte eine E-Mail an einanderhelfen@langenhagen.de richten.

Ortsbürgermeisterin Engelbostel: Auch Bettina Auras bietet aufgrund der Corona-Krise Hilfe an. Sollten Bürger bei der Versorgung mit Lebensmitteln oder Medikamenten Unterstützung benötigen, kauft die Ortsbürgermeisterin gern ein. „Ich unterstütze Sie nach bestem Wissen und Gewissen“, sagt sie. Auras ist unter Telefon (01 75) 9 30 06 88 erreichbar.

In der katholischen Liebfrauen- und Zwölf-Apostel-Gemeinde feiern die Priester der Pfarrei täglich um 9 Uhr stellvertretend und in den Anliegen der Gemeinde die Heilige Messe. Pfarrer Hartmut Lütge und Gemeindereferent Michael Habel sind in allen seelsorglichen Fragen über das Pfarrbüro unter Telefon (05 11) 73 45 32 erreichbar. Außerhalb der üblichen Öffnungszeiten des Pfarrbüros sind die Seelsorger über den Gemeindereferenten Michael Habel telefonisch erreichbar, dafür ist eine Anrufweiterleitung eingerichtet.

Zum Guten Hirten und Freiwillige Feuerwehr Godshorn: Die Godshorner Kirchengemeinde Zum Guten Hirten Godshorn und die Freiwillige Feuerwehr Godshorn haben ein Netzwerk aus Freiwilligen gegründet, die im Bedarfsfall Erledigungen übernehmen. Es ist erreichbar unter Telefon (05 11) 97 81 79 37, in Abwesenheit läuft ein Anrufbeantworter. Alternativ kann auch an godshorn-hilft@zum-guten-hirten.de eine E-Mail geschickt werden.

Elia-Gemeinde: Die Elia-Gemeinde ist unter (05 11) 77 95 38 72 sowie per Anrufbeantworter erreichbar. Das Team setzt sich anschließend mit Hilfsbedürftigen in Verbindung und hilft bei Besorgungen in Supermärkten, Apotheken und Ähnlichem.

Wedemark

Telefonkette der Freiwilligenagentur:Jeden Tag um 10 Uhr startet die Freiwilligenagentur eine Telefonkette, um die Teilnehmer nach ihrem Befinden und möglichem Unterstützungsbedarf zu fragen. Allein lebende Menschen aus der Wedemark können sich per E-Mail an Freiwilligenagentur@Wedemark.de oder unter Telefon (0 51 30) 9 74 45 11 melden.

Einkaufsdienst Nachbarn helfen: Kirchengemeinden und Freiwilligenagentur koordinieren die Einkäufe oder Erledigungen in Apotheken. Kontakt: Kirchengemeinde St. Martini für Brelingen und Umgebung, Telefon (0 51 30) 58 41 75; Kirchengemeinde St. Michaelis für Bissendorf und Umgebung, Telefon (0 51 30) 87 70; Kirchengemeinde Elze, Telefon (0 51 30) 29 22; Freiwilligenagentur Wedemark für Mellendorf und Umgebung, (0 51 30) 9 74 45 11, Kirchengemeinde Kapernaum für Resse und Umgebung, (0 51 31) 7 01 77 30. Sollte gerade kein Ansprechpartner verfügbar sein, können Hilfesuchende auch auf den Anrufbeantworter sprechen und erhalten dann einen Rückruf.

Kirchengemeinde Helstorf: Einkaufshilfe für Menschen der Corona-Risikogruppe in den Orten Abbensen, Helstorf, Luttmersen, Duden-Rodenbostel, Vesbeck und Warmeloh. Sonntags, mittwochs und freitags von 17 bis 19 Uhr werden die Einkaufswünsche von Ute Bertram-Kühn, Telefon (0 50 72) 6 24, und Philipp Wiese, Telefon (01 52) 33 92 23 92, oder per E-Mail an kirche-helstorf-hilft@web.de entgegengenommen. Für seelsorgerische Gespräche ist Pastor Rake unter Telefon (01 72) 4 46 48 98 zu erreichen.

Essensausgabe für Bürger aus Elze und Bissendorf, nur mit Berechtigungsschein der Tafel: Die Ausgaben finden montags von 12 bis 14 Uhr in Elze und freitags von 12 bis 14 Uhr in Bissendorf im Gemeindehaus statt. Als Nachweis für die Essensausgabe gilt wie gewohnt der Berechtigungsschein der Tafel. Wer einen Berechtigungsschein für Elze hat geht wie gewohnt nach Elze, wer einen Schein für Bissendorf hat nach Bissendorf. Wer Fragen zum Ablauf hat, kann sich unter Telefon (0 51 30) 9 74 45 11 bei der Freiwilligenagentur Wedemark melden.

