Langenhagen

Die Welt ist nahezu vollständig erforscht, allzu viel Neues gibt es eigentlich nicht mehr zu entdecken. Und doch gibt es jetzt eine neue Karte: eine Landkarte der Diakonie im kirchlichen Violett, die Dutzende diakonische Projekte im Kirchenkreis Burgwedel-Langenhagen auflistet, sie verortet und die passenden Ansprechpartner samt Telefonnummern dazu nennt.

Karte der Diakonie soll als Wegweiser dienen

Die Landkarte der Diakonie soll als Orientierungshilfe und Wegweiser dienen und Menschen, die Unterstützung benötigen, auf die vielfältigen Hilfsangebote aufmerksam machen. Mit 52 Projekten – von der Kirchenkreissozialarbeit über die Lebensberatungsstelle in Langenhagen, die Familienzentren und den pädagogischen Mittagstisch „Satt & Schlau“ bis hin zu den Anlauf- und Beratungsstellen für Flüchtlinge sowie Migrantinnen und Migranten – ist die Diakonie in den vier Regionen des Kirchenkreises gut aufgestellt. Auf der Karte vertreten sind Einrichtungen des Diakonieverbands Hannover-Land und des Kirchenkreises Burgwedel-Langenhagen ebenso wie individuelle Aktivitäten in den 18 zugehörigen Kirchengemeinden in Langenhagen, Burgwedel, Isernhagen und der Wedemark.

Bei der Vorstellung der Karte in Godshorn sprach Superintendent Holger Grünjes jetzt zwar von „langen Geburtswehen“ bis zur fertigen Karte. Das Ergebnis erfülle ihn jedoch mit Stolz: „Es ist erstaunlich, was alles geleistet wird im Kirchenkreis. Das bekommt hier ein Gesicht und Farbe.“ Er sprach von „tollen Einrichtungen und tollen Mitarbeitenden“.

Diakoniepastor: „Die Projekte sind nicht nur für Christen da“

Dem schloss sich Diakoniepastor Falk Wook an: „Wir zeigen mit der Karte, wie Diakonie im Kirchenkreis besetzt ist.“ Sie sei neben den Gottesdiensten und der Gemeinschaft in den Gemeinden das weitere Wirkungsfeld des Kirchenkreises, die Hilfsangebote seien für Betroffene sehr wichtig. „Und ohne die diakonische Arbeit könnte der Staat nicht existieren“, äußerte er sich überzeugt. Wichtig dabei: Die diakonischen Projekte im Kirchenkreis Burgwedel-Langenhagen seien für alle Menschen da, „nicht nur für Christen“.

Aufgenommen worden seien in die Karte professionelle und ehrenamtliche Angebote „mit Außenwirkung“, wie Kirchenkreissozialarbeiterin Jessica Kind erläuterte. Also solche, die weder örtlich noch auf die jeweils eigenen Gemeindemitglieder beschränkt seien, ergänzte Wook. Man erhoffe sich davon auch, dass manche der Ideen von anderen Gemeinden kopiert würden, so der Pastor. „Wir beraten und unterstützen dabei gern.“

Angebote erreichen jede Woche Hunderte

Mit ihren Angebote wie den Lebensmittelausgabestellen der Tafel, den Selbsthilfegruppen für Alkoholkranke, den Deutschkursen mit Kinderbetreuung, dem Familienzentrum Emma und Paul, dem Secondhandladen „edelKreis“, den Besuchsdiensten für Senioren, der Kurenberatung, der Nachbarschaftshilfe „St. Marien hilft“ und der ambulanten Sozialberatung für von Wohnungslosigkeit bedrohte Menschen erreichen der Kirchenkreis für die vier Nordkommunen und der Diakonieverband Hannover-Land ganz unterschiedliche Menschen. Davon profitieren Woche für Woche Hunderte, und das auch zu Hochzeiten der Corona-Pandemie, betonte Kind. Auch wenn man statt auf persönliche Gespräche zwischenzeitlich auf telefonische oder digitale Beratung habe setzen müssen: „Wir sind da!“

Eine Liste mit den Ansprechpartnern der einzelnen Projekte findet sich im Internet auf www.kirche-burgwedel-langenhagen.de/hilfe-diakonie.html.

Die Karte in Papierform wird in den nächsten Tagen an vielen Stellen, zum Beispiel in den Kirchengemeinden und Bürgerbüros, zum Mitnehmen ausgelegt werden.

Von Frank Walter