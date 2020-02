Kaltenweide

Die Polizei Langenhagen sucht Autodiebe, die zwischen Dienstag etwa 20 Uhr und Mittwoch gegen 7 Uhr einen am Riedgrasweg in Kaltenweide vor einem Wohnhaus abgestellten VW T5-Mulitvan gestohlen haben. Wie die Täter in das Fahrzeug gelangt sind, steht noch nicht fest. Die Höhe des Schadens beziffern die Ermittler auf circa 30.000 Euro.

Hinweise erbittet die Polizei unter Telefon (0511) 1094215. Weitere Einsatzmeldungen aus Langenhagen lesen Sie in unserem Ticker.

Von Sven Warnecke