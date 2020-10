Langenhagen

Sie stammt nicht aus Langenhagen, ist aber nur wenige Fahrradminuten vom Silbersee entfernt im Stadtteil Sahlkamp aufgewachsen: Afra Gamoori ( SPD) soll bei der Bürgermeisterwahl im nächsten Jahr Amtsinhaber Mirko Heuer ( CDU) beerben. Sie setzte sich intern gegen zuletzt zwei weitere Bewerber durch. Der SPD-Vorstand und die Abteilungsvorsitzenden haben die 29 Jahre alte Ratsfrau der Landeshauptstadt Hannover nun mit großer Mehrheit als Kandidatin für die Aufstellungskonferenz nominiert. Bei der Versammlung am 5. November entscheiden dann die SPD-Mitglieder über die Kandidatur.

„Die Kommunalpolitik liegt mir stark am Herzen“

In der SPD gilt Gamoori, die als Lehrerin für Deutsch und Englisch an einer Gesamtschule in Hannover unterrichtet, als aufstrebendes Nachwuchstalent. Die heute 29-Jährige engagiert sich bereits seit 2009 für die Partei. Den Weg in die Kommunalpolitik hatte die gebürtige Deutsche mit iranischen Wurzeln über den Integrationsbeirat und als beratendes Mitglied der SPD-Bezirksratsfraktion Bothfeld-Vahrenheide genommen. „Ich wollte die Welt verändern. Zur SPD kam ich wegen ihrer Grundwerte.“ Mittlerweile ist sie Beigeordnete der Landeshauptstadt, stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende im Rat der Stadt und Sprecherin für Schul- und Bildungspolitik.

Das Bundesfamilienministerium hatte Gamoori jüngst als eine von 15 Frauen deutschlandweit mit dem Helene-Weber-Preis ausgezeichnet. Der Preis ist für Frauen gedacht, die sich in der Kommunalpolitik engagieren und ein Vorbild für andere Frauen sind. Zuletzt war Gamoori auch als mögliche Kandidatin für ein Bundestagsmandat gehandelt worden. „Das will ich aber nicht. Die Kommunalpolitik liegt mir ganz stark am Herzen. Kommunalpolitik heißt für mich, die Situation der Menschen direkt vor Ort zu verbessern“, betonte die 29-Jährige bei ihrer Präsentation. Langenhagens SPD-Co-Vorsitzender Tim Julian Wook und Marc Köhler, SPD-Fraktionsvorsitzender im Rat der Stadt, stellten sie am Donnerstagnachmittag als Kandidatenvorschlag für das Bürgermeisteramt vor.

Afra Gamoori soll neuen Stil in die Politik bringen

„ Langenhagen braucht einen neuen Politikstil, der die Menschen mitnimmt“, sagte Wook. Mit lähmenden ideologischen Debatten im Rat, mit Durcheinander und Schubladendenken müsse Schluss sein. Die Menschen müssten Kommunalpolitiker wieder als Kümmerer vor Ort sehen. Gamoori verkörpere genau diesen neuen Stil. „Wir kämpfen für den Sieg im ersten Wahlgang“, sagte Wook selbstbewusst.

Anja Sander, die gemeinsam mit Wook die SPD Langenhagen anführt und sich derzeit im Urlaub befindet, äußerte sich ähnlich: „Wir brauchen einen Neuanfang in der politischen Stadtführung. Mit Gamoori kann uns das gelingen.“ Sie sei seit mehr als zehn Jahren fest in der Kommunalpolitik verankert und bringe einen breiten Erfahrungsschatz mit. Deutschlandweit und auch in der Region Hannover gebe es zudem nur wenige hauptamtliche Bürgermeisterinnen. „Viele Frauen halten sich von der Politik fern, weil der harte Umgang und raue Ton nicht zur Mitarbeit einlädt. Dem wird Afra Gamoori entgegenwirken und mit ihrer Kandidatur Frauen Mut machen, sich in der Kommunalpolitik zu engagieren“, so Sander.

Bezahlbarer Wohnraum als zentrale Zukunftsaufgabe

Sollte sie gewählt werden, möchte Gamoori „die Menschen wieder in den Fokus stellen“, sagt sie. „Das beginnt beim Bürgermeisteramt mit neuen Formen der Bürgerbeteiligung, mehr direkten Bürgerbefragungen und regelmäßigen Stadtteilkonferenzen vor Ort.“ Kommunalpolitik solle zum Mitmachen anregen und wieder deutlich spürbar bei den Menschen ankommen.

Die Mitglieder haben das Wort Bislang hat Afra Gamoori nur die Mehrheit des Parteivorstandes und der sechs SPD-Abteilungsvorsitzenden von sich überzeugt. Die Wahl der Bürgermeisterkandidatin bleibt den Langenhagener Parteimitgliedern vorbehalten. Dafür lädt der Ortsvereinsvorstand diese für Donnerstag, 5. November, um 19 Uhr in die Aula der IGS Langenhagen an der Konrad-Adenauer-Straße ein. Ein Grußwort will dabei der SPD-Kandidat für das Amt des Regionspräsidenten, Steffen Krach, sprechen. Aufgrund der Corona-Pandemie ist die Sitzung nicht öffentlich, die SPD-Mitglieder müssen sich zudem anmelden.

Inhaltliche Schwerpunkte will Gamoori in mehreren Bereichen setzen. Den Bau bezahlbarer Wohnungen sieht sie als zentrale Zukunftsaufgabe für Langenhagen. „Die Stadt agiert im Wohnungsbau unter der jetzigen Führung nicht ambitioniert genug.“ Kinder und Jugendliche bräuchten beste Bildung. Dafür müssten Kitas bedarfsgerecht ausgebaut und Schulen qualitativ weiterentwickelt werden. Bahn und Bus zu fahren müsse attraktiver und günstiger werden, als das eigene Auto zu nutzen. Auch für die Förderung des Radverkehrs und die Verkehrsberuhigung will sie sich im Fall ihrer Wahl einsetzen.

