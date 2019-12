Brand in der Nacht: Vier Verletzte bei Feuer in Krähenwinkel

Krähenwinkel

Bei einem Brand im Birkenweg in Krähenwinkel sind in der Nacht zu Silvester vier Menschen leicht verletzt worden. Die Feuerwehren aus Krähenwinkel und Langenhagen wurden am Dienstag um 3.31 Uhr von einem Anwohner, der wach geworden war, alarmiert – zunächst wegen eines brennenden Schuppens. Doch weitere Anrufe in der Leitstelle konkretisierten schnell, dass die Flammen bereits auf zwei angrenzende Wohnhäuser übergegriffen hatten. Wo genau der Brand ausgebrochen ist und wodurch, ist derzeit unklar.

Als das Feuer ausbrach, befanden sich nach Auskunft von Feuerwehrsprecher Stephan Bommert sieben Menschen in dem Mehrfamilienhaus. Alle konnten sich bereits ins Freie retten, bevor die Einsatzkräfte eintrafen. Auch die Feuermelder in dem Gebäude hatten ausgelöst.

Die Ehrenamtlichen sahen zwischen beiden Häusern zunächst „ein Feuermeer“, berichtet Bommert auf Nachfrage. Die Flammen waren bereits ins Treppenhaus des Drei-Parteien-Hauses vorgedrungen und hatten auf den Dachstuhl übergegriffen. Die Feuerwehr konnte nicht verhindern, dass ein Carport, in dem unter anderem Autoreifen und Holzbohlen gelagert waren, komplett zerstört wurde. Zudem wurde der Anbau des Hauses beschädigt. In direkter Nachbarschaft brannte Bommerts Angaben zufolge eine Ein-Zimmer-Wohnung aus.

Löscharbeiten dauern bis zum Morgen

Schnell hatten die Einsatzkräfte das Feuer unter Kontrolle. Doch die Nachlöscharbeiten zogen sich nach Angaben von Bommert bis morgens um 8 Uhr hin, weil die Drehleiter teilweise nicht so nah an den Brandort kam. Zudem mussten die Einsatzkräfte den mit Holz verkleideten Spitzboden mit Kettensägen öffnen, um direkten Zugriff zu haben.

Wohnungen sind derzeit unbewohnbar

Vier Bewohner erlitten leichte Rauchgasvergiftungen. Ein Mensch wurde vor Ort ambulant behandelt, drei wurden mit Rettungswagen ins Krankenhaus transportiert, berichtet Bommert. Auch ein Notarzt war vor Ort. Nach Angaben des Feuerwehrsprechers sind alle Wohnungen in dem Mehrfamilienhaus derzeit unbewohnbar. Eine wurde durch den Brand zerstört, bei den anderen zwei sei derzeit unklar, ob der Brandrauch die Räume kontaminiert habe.

Anwohner bringen Einsatzkräften Kaffee

Bommert bedankte sich für die Unterstützung der Anwohner aus der Nachbarschaft. Sie versorgten – wie bereits bei einem tödlichen Feuer in der Straße im November 2018 – die Freiwilligen mit Kaffee.

