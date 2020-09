Langenhagen

Die Ortsfeuerwehr ist Mittwochnacht um 2.01 Uhr zu brennenden Altpapiercontainern an die Leibnizstraße in Höhe der Hausnummer 31 in Langenhagen ausgerückt. Nach Auskunft von Feuerwehrsprecher Christian Hasse brannten die fünf Behälter beim Eintreffen der Einsatzkräfte in „voller Ausdehnung“. Daraufhin sei ein Trupp unter Atemschutz zum Löschen vorgegangen. Trotz des schnellen Eingreifens wurden die Container vollends zerstört.

Ein Sprecher der Polizei Langenhagen beziffert den Schaden auf etwa 2800 Euro. Die Ursache des Feuers stehe noch nicht fest. Brandstiftung können die Ermittler nicht ausschließen. Hinweise erbittet das Kommissariat unter Telefon (0511) 1094215. Weitere Einsatzmeldungen aus Langenhagen finden Sie in unserem Ticker.

Von Sven Warnecke