Langenhagen

Das Rote Kreuz ruft in Langenhagen im März zur nächsten Blutspende auf. Denn die Konserven seien gerade auch in der Corona-Pandemie wichtig, betont DRK-Vizechefin Roswita Falkenberg.

„Wer in dieser außergewöhnlichen Zeit Blut spenden und damit Gutes tun möchte, bekommt dazu am Dienstag, 16. März, von 16 bis 19.30 Uhr in der Friedrich-Ebert-Schule, Hindenburg-Straße 79, Gelegenheit“, sagt die stellvertretende Vorsitzende.

Spender müssen gesund und fit sein

Das Rote Kreuz setze auch während der Corona-Pandemie auf die Unterstützung aus der Bevölkerung. Die Blutpräparate sind ihren Angaben zufolge nicht nur weiterhin für die Versorgung von Verletzten nötig, sondern auch für Therapiepatienten.

Die Freiwilligen müssen sich aber gesund und fit fühlen, betont Falkenberg. Spenden dürfe jeder Erwachsene ab dem 18. bis zum 72. Lebensjahr. Sie weist auch auf die seit dem 1. Januar geltenden neuen gesetzlichen Vorgaben hin. Diese sehen etwa vor, dass die Spender sich vor Ort nur noch per Personalausweis oder amtlichem Reisepass zusammen mit dem Blutspenderausweis legitimieren müssen.

Von Sven Warnecke