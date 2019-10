Langenhagen

Eine der Hauptverkehrsachsen durch die Stadt – die Walsroder Straße – bleibt zwischen dem Langenforther Platz und der Konrad-Adenauer-Straße vorerst weiterhin eine Einbahnstraße. Das teilt Stadtsprecherin Juliane Stahl mit. Grund sind umfangreiche Pflasterarbeiten an den Fahrbahnrändern, die schneller erledigt werden könnten, wenn Autos nicht in beide Richtungen unterwegs seien.

Deshalb können Verkehrsteilnehmer voraussichtlich bis einschließlich Freitag, 25. Oktober, den Abschnitt in Richtung Norden befahren. Wer in Richtung Süden fährt, muss weiterhin so lange die ausgeschilderte Umleitung Richtung Hannover fahren. Ursprünglich hatte die Verwaltung das Ende der Einbahnstraßen-Regelung für den 16. Oktober angekündigt.

Im Anschluss wechselt die Baustelle in den Abschnitt zwischen Konrad-Adenauer-Straße und Ehlersstraße. Bis Ende des Jahres sollen die Arbeiten fertig sein.

Von Julia Gödde-Polley