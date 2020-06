Langenhagen

Gleich drei Bauvorhaben plant die Langenhagener Stadtverwaltung in den anstehenden Sommerferien. Wenig Probleme dürfte ihr dabei der endgültige und in zwei Abschnitten gegliederte Ausbau der Stadtparkallee im Zufahrtsbereich zum Klinikum der Region Hannover am Rohdehof bereiten. In die zwischen dem 6. Juli und voraussichtlich bis November dauernden Arbeiten investiert die Kommune gut 800.000 Euro. Für mehrere Hundert Anwohner an der Walsroder und der Theodor-Heuss-Straße – etwa 580 Menschen an der Zahl – ziehen die ebenfalls geplanten Sanierungen erheblichere Konsequenzen nach sich.

Lesen Sie auch: Diese Baustellen gibt es in der Stadt

Anzeige

Nach Auskunft von Anette Mecke, Leiterin der Abteilung Verkehr und Straßen im Langenhagener Rathaus, werde die Stadt mit diesem gut 130 Meter langen Ausbau der Stadtparkallee den Zugang zum Eichenpark „aufwerten“. Den Beschluss fasste der Rat bereits im Jahr 2013 – lange bevor das Areal an Investoren zwecks Wohnbebauung verkauft worden war. Das Entree soll auf beiden Seiten mit Eichen sowie Ruhebänken gesäumt werden.

Weitere NP+ Artikel

Speziell Fußgänger und Radfahrer würden dabei berücksichtigt. „Bäume werden künftig einen sechs Meter breiten Boulevard in der Straßenmitte säumen“, kündigt Mecke an. Beiderseits gibt es neue Fahrbahnen, auf denen der Verkehr in das Gebiet hinein- oder hinausfahren kann. „Als Wendepunkt dient der ausgebaute Kreuzungsbereich mit der Straße Rohdehof.“ Weitere neu angepflanzte Bäume sollen den Charakter der neuen Stadtparkallee unterstreichen.

Alter Fahrbahnbelag ist mit Schadstoffen belastet

Gleichwohl, das schränkt Projektleiter Benjamin Salmen ein, müssten die Anwohner dabei zumindest während des Abfräsens des alten Asphaltbelags mit Einschränkungen rechnen. Denn der vor Jahrzehnten verwendete Teer auf der Stadtparkallee sei aus heutiger Sicht mit Schadstoffen belastet. Während dieser sich auf zwei Tage verteilenden Fräsarbeiten sollten die Anwohner unbedingt Fenster und Türen geschlossen halten, empfiehlt er.

Über die Arbeiten sowie den anstehenden Straßenausbau werden die Anlieger von der Stadt in den nächsten Tagen schriftlich informiert, kündigt Rathaussprecherin Juliane Stahl am Donnerstag an. Gleiches gelte für die ebenfalls im Sommer geplanten Bauarbeiten.

Das an der Stadtparkallee befindliche Pflegezentrum, die Volkshochschule wie auch das Klinikum der Region Hannover bleiben in dieser Zeit aber weiter stets erreichbar, betont sie. Sie warnt jedoch die Anwohner der Neubauten beiderseits der Stadtparkallee, dass sie je nach Baufortschritt, ihre Grundstücke mit dem Auto zeitweise nicht erreichen können.

Anwohner an Walsroder Straße werden tagelang abgehängt

Für erhebliche Behinderungen wird indes die Sanierung der Walsroder Straße zwischen der Niedersachsen- und Bahnhofstraße sorgen. Die Arbeiten sind für den Zeitraum zwischen dem 23. und 26. Juli vorgesehen. „Unter Vollsperrung“, wie Mecke betont. Der Verkehr der letzten 25 Jahre habe auf den Fahrbahnen der Langenhagener Nord-Südachse massive Spuren hinterlassen, die nun beseitigt werden müssten, so die Abteilungsleiterin. In diesen fünf Tagen können Anwohner ihre Grundstücke nicht mit dem Fahrzeug jedoch erreichen oder verlassen. Gleiches gelte für die Geschäftsinhaber. Angesichts der zu erwartenden, „immensen Behinderungen“ seien die Arbeiten bewusst in die Ferien und über ein Wochenende terminiert worden sowie mit Üstra und Regiobus abgesprochen. Fußgänger und Radfahrer könnten die Strecke aber passieren.

Wo die Betroffenen indes ihre Autos abstellen können, müssten sie selbst sehen, sagt Mecke auf Anfrage weiter. „Wir können keine Parkplätze herbeizaubern.“ Salmen spricht von einem „eng getakteten Zeitplan. Doch dieser müsse eingehalten werden. Denn bereits am Montag darauf sollen auf der Strecke wieder die Linienbusse fahren. Die Stadt investiert in die Sanierung etwa 90.000 Euro.

An Theodor-Heuss-Straße wird ebenfalls gebuddelt

Sobald diese Arbeiten abgeschlossen sind, wird die Stadtverwaltung voraussichtlich ab dem 27. Juli auf der Theodor-Heuss-Straße zwischen Reuterdamm und Bothfelder Straße aktiv. Auch auf dieser circa 1700 Meter langen Passage lässt die Stadtverwaltung für etwa 370.000 Euro die Fahrbahn in drei Abschnitten sanieren. Jeweils auch unter Vollsperrung, kündigt Mecke zeitgleich Behinderungen an. Doch die drei Intervalle seien exakt deshalb so gewählt worden, um die Belastungen für die Anwohner möglichst gering zu halten.

Gleichwohl appelliert sie an alle Auswärtigen, den Bereich weiträumig zu umfahren. Bewohner des Gebiets Neue Bult könnten aber, Umwege in Kauf nehmend, ihre Häuser in der ersten Bauphase noch erreichen. Auch die Busse der verschiedenen Linien müssen während der Arbeiten ausweichen.

Erheblich größere Einschränkungen müssen die Menschen im Nordosten der Theodor-Heuss-Straße in Kauf nehmen, wenn die Bauarbeiter den dritten Abschnitt ab dem 30. Juli in Angriff nehmen. Denn dann besteht für sie über wohl fünf Tage hinweg, vermutlich bis zum 5. August, keine Chance, ihre Grundstücke mit dem Auto anzusteuern.

Wasserwelt bleibt für Besucher weiter erreichbar

Die Zufahrt zu der dort gelegenen Wasserwelt Langenhagen bleibt während der gesamten Zeit bestehen, betont die Stadtsprecherin. Dafür würden extra Wegweiser für die Besucher in Langenhagen installiert. Mecke hebt hervor, dass Rettungsdienste, Polizei und Feuerwehr trotz Vollsperrung im Einsatzfall sämtliche in Angriff genommenen Strecken passieren könnten.

Die Stadt richtet für die betroffenen Anwohner unter anderem eine telefonische Hotline unter (0511) 73079595 ein. Sie können sich bei Fragen auch per E-Mail an strassenbau@langenhagen.de wenden. Parallel informiert die Verwaltung auf der Internetseite www.langenhagen.de unter dem Stichwort der jeweiligen Straße.

Das tägliche NP Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 13 Uhr im E-Mail-Postfach

Von Sven Warnecke