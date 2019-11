Schulenburg

Im Auftrag der Region Hannover sind Bauarbeiter seit Mittwoch an der Hannoverschen Straße vor Ort, um die Bushaltestelle Schulenburger Mühle barrierefrei umzubauen. Dafür ist die Straße bis voraussichtlich Mitte Dezember abwechselnd in eine Richtung gesperrt, teilt Stadtsprecherin Juliane Stahl mit. Autofahrer brauchen zwischen den Hausnummer 43 bis 45 deshalb etwas Geduld, eine mobile Ampel regelt den Verkehr.

Zunächst wird die Haltestelle auf der Ostseite umgestaltet. Auf dieser Seite sind während der Bauarbeiten auch die Wege für Radfahrer und Fußgänger gesperrt. Sie müssen die Wege auf der anderen Fahrbahnseite nutzen.

Am Donnerstag, 28. November, sollen dann die Arbeiten am Haltepunkt in die entgegengesetzte Fahrtrichtung beginnen. „Die dort vorhandene Fußgänger-Ampel wird vorübergehend außer Betrieb genommen, damit auch in diesem Bauabschnitt der Verkehr mit einer mobilen Ampel vorbeigeleitet werden kann“, heißt es aus dem Rathaus. Die Baustelle befindet sich dann auf der Hannoverschen Straße in Höhe Hausnummer 46.

Auf der Westseite muss der Fußweg in dieser Zeit nicht komplett gesperrt werden. Fußgänger und Fahrradfahrer kommen deshalb weiterhin an der Baustelle entlang ohne die Straßenseite zu wechseln.

Lesen Sie auch

Barrierefrei: Region baut Bushaltestellen um

Stadt Langenhagen baut Bushaltestellen um

Von Julia Gödde-Polley