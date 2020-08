Engelbostel

Die Fahrbahn in der Kirchstraße lässt die Stadt Langenhagen sanieren. Dafür muss die Straße auf kompletter Länge ab Mittwoch, 19. August, für den Durchgangsverkehr gesperrt werden. Die Busse der Linien 460 und 480 fahren bis zum Ende der Bauarbeiten die Haltestellen Kirchstraße, Kirche und Friedhof in Engelbostel nicht an. 95.000 Euro investiert die Stadt in die Straßensanierung. Der Wasserverband Garbsen-Neustadt hatte dort zuvor die Trinkwasserleitungen und Hausanschlüsse erneuert.

Die von der Stadt beauftragte Firma beginnt bereits am Montag, 17. August, mit Vorarbeiten. Dafür bedarf es noch keiner Sperrung. Allerdings müssen in einigen Abschnitten beiderseits der Fahrbahn Halteverbote eingerichtet werden. Die Fahrbahn wird im sogenannten DSK-Verfahren saniert. Dabei werde die neue Deckschicht kalt eingebaut, so werde die Dauer der Arbeiten „erheblich verkürzt“, erklärt Stadtsprecherin Juliane Stahl.

Anzeige

Für die Arbeiten auf der etwa 900 Meter langen Strecke benötigen die Arbeiter voraussichtlich zweieinhalb Tage. In dieser Zeit können Anlieger der Kirchstraße ihre Grundstücke nicht mit einem Fahrzeug anfahren. Zu Fuß oder mit dem Fahrrad seien die Einfahrten aber weiter erreichbar, betont Stahl. Für den Durchgangsverkehr bleibt die Straße bis zum 26. August gesperrt – doch witterungsbedingte Verzögerungen sind möglich.

Von Stephan Hartung