Langenhagen

Mehr als 7100 Stunden haben die Rettungsschwimmer der DLRG Langenhagen in dieser Saison am Silbersee verbracht und so für die Sicherheit der Badegäste gesorgt. Die Ehrenamtlichen kümmerten sich dabei um 66 leichte Verletzungen. Einen tödlichen Unfall gab es in diesem Jahr an dem Gewässer glücklicherweise...