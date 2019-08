Godshorn

Nach einem Verkehrsunfall auf dem Frankenring ist die Ortsfeuerwehr Godshorn am Donnerstag um 12.39 Uhr alarmiert worden. Nach dem Zusammenprall zweier Autos auf der Schwabenstraße in Höhe des Frankenrings überschlug sich das eine Fahrzeug und blieb auf dem Dach liegen.

Wie eine Sprecherin der Polizei Langenhagen berichtete, verlief der Unfall für die Beteiligten zum Glück glimpflich. Die Insassen der beiden Autos wurden nur leicht verletzt und konnten sich selbst aus den Wracks befreien. Sie wurden vor Ort vom ebenfalls alarmierten Rettungsdienst versorgt und anschließend vorsorglich in Krankenhäuser gebracht.

Über die Höhe des entstandenen Schadens konnte die Beamtin noch keine Angaben machen, Die Feuerwehr streute die auslaufenden Betriebsstoffe ab. Unter der Leitung von Detlef Hildebrandt waren elf Einsatzkräfte mit zwei Fahrzeugen vor Ort. Die Feuerwehrleute unterstützten zudem die Polizei bei der Verkehrssicherung und stellten den Brandschutz her, teilt Feuerwehrsprecher Stephan Bommert mit.

Defekte Brandmeldeanlage ruft Feuerwehr auf den Plan

Die Godshorner Feuerwehrleute waren zudem am Mittwochabend im Einsatz. Dort hatte eine Brandmeldeanlage in einem Betrieb an der Hessenstraße zwischen 18.11 Uhr und 19.35 Uhr gleich dreimal Alarm geschlagen. Vermutlich wegen eines technischen Defekt, einen Brandherd konnten die Ehrenamtlichen nicht entdecken.

Von Sven Warnecke