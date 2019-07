Langenhagen

Die Glocke muss läuten – sonst ist die ganze Mühe vergeblich. Also recke ich erst einmal den Kopf in die Höhe und schaue mir die Kletterwand an, die die Schattenspringer – der Betreiber des Hochseilgartens Isernhagen – im CCL-Neubau zwischen Herrenausstatter und Damenbekleidungsgeschäft aufgehängt haben. S...