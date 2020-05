Langenhagen

Die Polizei ist auf der Suche nach einem jungen Mann, der seit Mittwoch in Langenhagen vermisst wird. Der 23-Jährige wurde zuletzt am Abend in einer Klinik am Rohdehof gesehen. Nach Angaben der Ermittler habe der Gesuchte etwa eine Dreiviertelstunde vor Mitternacht die Flucht ergriffen. Er ist dringend auf psychiatrische Hilfe angewiesen, die Ermittler haben ein Foto des Vermissten veröffentlicht.

Lukas G. aus Langenhagen wird seit Mittwochabend vermisst. Quelle: Polizei

Lukas G. ist etwa 1,80 Meter groß und hat dunkelblonde Haare. Sein Alter werde oft auf etwa 30 Jahre geschätzt. Zum Zeitpunkt des Verschwindens zwischen 23.15 und 23.25 Uhr trug der junge Mann eine schwarze Adidas-Jogginghose und eine Levis-Jeansjacke mit Fell, dazu eine schwarze Cap und einen schwarzen Rucksack.

Zeugen werden um Mithilfe gebeten

Sofortige Fahndungsmaßnahmen verliefen erfolglos. Hinweise zum Aufenthaltsort des 23-Jährigen nimmt die Polizei Langenhagen unter Telefon (0511) 1094217 entgegen. Zeugen können sich aber auch an jede andere Dienststelle wenden.

Von Peer Hellerling