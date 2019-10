Alarm mit Sirenen: Feuerwehren üben Ernstfall in Hallenfreibad Godshorn

Godshorn

Großalarm in Langenhagen: Um kurz vor 13.30 Uhr heulten am Sonnabendmittag im Stadtgebiet die Sirenen. Alle Ortsfeuerwehren rückten an das ehemalige Hallenfreibad in Godshorn aus. Dort sollten die Einsatzkräfte mehrere Verletzte versorgen und einen Brand bekämpfen.

Was sie zunächst nicht wussten: Der Alarm war eine großangelegte Übung. Insgesamt waren 104 Einsatzkräfte der sechs Ortsfeuerwehren sowie 19 Ehrenamtliche der Johanniter und 17 Menschen vom Technischen Hilfswerk ( THW) vor Ort, berichtete Langenhagens Feuerwehrsprecher Stephan Bommert. Das THW hatte seit dem Morgen den Einsatzort vorbereitet. Die Ehrenamtlichen verlegten insgesamt 450 Meter Kabel, damit das Gebäude mit zwölf Nebelmaschinen verraucht werden konnte. „Ohne das THW hätten wir das gar nicht hinbekommen“, sagte Bommert.

Die Ortsfeuerwehren üben am Hallenfreibad in Godshorn den Ernstfall. Das Bad ist seit Sommer 2017 geschlossen. Quelle: Stephan Bommert/Feuerwehr

Das Szenario: In dem nicht mehr genutzten Gebäude gibt es eine Verpuffung. Ein Autofahrer, der am Gelände vorbeifährt, erschrickt sich – es kommt zu einem Unfall mit Verletzten.

Auch in dem Gebäude trainierten die Einsatzkräfte die Menschenrettung, berichtete der Feuerwehrsprecher. Zudem mussten sie ein Feuer löschen.

Unter den Aktiven waren auch die Sprecher der Städte und Gemeinden sowie die Mitglieder der Feuerwehren in der Region Hannover, die sich um die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit kümmern. Für sie war die Übung Bestandteil eines Seminars, das am Vormittag im Feuerwehrgerätehaus in Engelbostel stattfand. Während des Einsatzes war das Feuerwehrhaus ein fiktives Rathaus, in dem die Sprecher die Informationen koordinierten und Pressemitteilungen schrieben.

