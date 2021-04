Langenhagen

Die Stadt hat sich beim Thema Radverkehr in den vergangenen zwei Jahren etwas verbessert. Das zumindest zeigt das Ergebnis des jüngsten ADFC-Fahrradklima-Tests. Langenhagen rückt regionsweit aus dem Mittelfeld in die Spitzengruppe der Kommunen vor – auf Platz vier von 20. Auch im bundesweiten Vergleich zu ähnlichen Städten steht Langenhagen mit Platz 20 von 110 recht gut da.

Schulnote von 3,9 auf 3,7 verbessert

Gleichwohl ist die Gesamtbewertung mit einer Schulnote von 3,7 ausbaufähig. Nach Angaben des ADFC haben sich an der Umfrage für Langenhagen 198 Radfahrerinnen und Radfahrer beteiligt – 30 Prozent mehr als beim vergangenen Tests. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben Noten im Bereich von 1 bis 6 vergeben. Der Langenhagener ADFC um Sprecher Reinhard Spörer sieht entsprechend Potenzial nach oben, dankt aber dennoch Politik, Verwaltung, Land und Polizei für die „kräftigen Verbesserungen“ – denn 2019 betrug die Schulnote noch 3,9. Spörers Urteil: Wenn man etwas tue, zeige sich das offenbar auch direkt in der Bewertung der Radfahrenden.

Im Detail zeigt die Umfrage, dass Langenhagenerinnen und Langenhagener die gute Erreichbarkeit des Stadtzentrums, die einfache Fahrradmitnahme im öffentlichen Nahverkehr und wenig Konflikte mit Fußgängern loben. Bemängelt wird hingegen die mangelnde Kontrolle von falsch parkenden Autos auf Radwegen, die Streckenführung an Baustellen, die mangelnde Breite sowie die „desolate“ Oberfläche vieler Radwege.

Probleme mit Ampelschaltungen und Fahrradstraße

Auffällig sind auch die vielen Beschwerden über Ampelschaltungen in Langenhagen, die den Radverkehr ausbremsen – etwa an der Einmündung des Vinnhorster Weges auf die Godshorner Straße oder am Berliner Platz auf dem Weg Richtung Süden. Auf der einzigen Fahrradstraße in Langenhagen, der Karl-Kellner-Straße, monieren die Tester laut ADFC, viele Punkte, etwa unübersichtliche Ausfahrten und drängelnde Autofahrer sowie beidseitiges Parken. Spörer schlägt deshalb vor, für den südlichsten Teil der Karl-Kellner-Straße eine Einbahnstraße für Autos einzurichten.

Für das Langenhagener Radverkehrsnetz sind in den kommenden Jahren deutliche Verbesserungen zu erwarten. Zum einen hat sich der Rat der Stadt mit dem Klimapaket auch die Förderung der Radwege auf die Fahnen geschrieben, zum anderen könnte mit Landesmitteln der Bau des Radschnellwegs nach Hannover ab 2022 starten. Dann beginnt auch die Umfrage für den nächsten ADFC-Fahrradklimatest.

Von Sebastian Stein