72 Mitarbeiter von UPS in Langenhagen sind mit Corona infiziert

Größerer Corona-Ausbruch in der Region Hannover: Beim Paketdienstleister UPS in Langenhagen sind 72 Mitarbeiter positiv auf Covid-19 getestet worden. Das teilte die stellvertretende Leiterin des Corona-Krisenstabes, Claudia Schröder, am Donnerstag im Gesundheitsausschuss des Landtags mit. Demnach werden 55 weitere UPS-Mitarbeiter, deren Tests negativ waren, jetzt ein zweites Mal getestet. Offenbar handelt es sich dabei um Mitarbeiter des Verteilzentrums, aber nicht um Paketzusteller.

Investitionen in Langenhagen

UPS betreibt in Langenhagen ein Paketzentrum, in dem nationale und internationale Sendungen bearbeitet werden. Für 160 Millionen Euro errichtet UPS dort derzeit ein neues Drehkreuz: In zwei Bauabschnitten entstehen ein Verteilzentrum und ein Hub, der Norddeutschland an den globalen Handel anschließt. Zugleich schafft der Konzern weitere 500 Arbeitsplätze in Voll- und Teilzeit.

Derzeit beschäftigt UPS in Langenhagen mehr als 1000 Mitarbeiter im Verteilzentrum und als Zusteller.

