Godshorn

An mehr als 220 Grundschulen kommen am Montag für alle Erstklässler in Hannover und der Region 12.500 lecker gefüllte Bio-Brotboxen an. Zusammengepackt haben das gesunde Pausenfrühstück rund 250 freiwillige Helfer am Sonntag in einer Halle der Spedition Pralle in Godshorn.