In Laatzen ist ein weiteres Pflegeheim von Corona-Fällen betroffen. Nach Angaben der Region Hannover sind in einer Senioren- und Pflegeeinrichtung 16 Bewohner und acht Pflegekräfte infiziert. Es ist der zweite große Ausbruch nach den zahlreichen Befunden in der Dorea Familie Laatzen am Schubertweg.

Zur Frage, um welche Einrichtung es sich handelt, machte die Region keine näheren Angaben. Nach Angaben einer Sprecherin der Behörde seien die Befunde sehr aktuell und die Testungen erst vor Kurzem erfolgt. Mehrere Pflegeeinrichtungen bestritten auf Nachfrage, dass ihre Häuser betroffen sind: Sowohl das Pflegeheim Leinetal in Grasdorf, als auch die Convivo-Seniorenresidenz in Rethen, Victor’s Residenz Margarethenhof und die Pflegestation Dr. Krüger in Laatzen-Mitte sind nach eigenen Angaben coronafrei. Bei der Dorea Familie sind derzeit nach eigenen Angaben 116 Bewohner und Mitarbeiter infiziert.

Wilkening-Pflegeheim verweist auf Datenschutz

Die Pflegeeinrichtung Anne Wilkening in Laatzen-Mitte gab am Montag hingegen keinen Kommentar ab. Ob es Covid-19-Fälle im Haus zwischen der Erich-Panitz-Straße und der Mergenthalerstraße gibt, wollte eine Sprecherin weder bestätigen noch verneinen. Zur Begründung verwies sie auf den Datenschutz: Es würden grundsätzlich keine Informationen über den Gesundheitszustand der Bewohner gegeben. Das im Jahr 2013 eröffnete Haus betreut Menschen mit mehrfacher körperlicher, geistiger oder seelischer Behinderung. Es bietet Platz für bis zu 190 Bewohner.

