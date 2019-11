Gerade erst sind die Friedhofsgebühren in Laatzen deutlich angehoben worden – und schon jetzt zeichnet sich die nächste Erhöhung ab. Denn wegen anderer Bestattungsformen, aber auch wegen sinkender Zahlen klafft ein großes Loch im Gebührenhaushalt der Stadt.

Die Fixkosten für Grünpflege und andere Arbeiten bleiben auch bei rückläufigen Bestattungszahlen - so wie auf dem Friedhof am Brocksberg in Alt-Laatzen. Quelle: Johannes Dorndorf