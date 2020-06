Laatzen

In Laatzen-Mitte und Alt-Laatzen dürfte es in diesem Sommer mehr summen als in anderen Jahren: Die Wohnungsbaugenossenschaft (WBG) Laatzen hat an einigen Wohnblöcken Teile der Rasenflächen durch Blumenwiesen ersetzt, um Insekten eine Lebensgrundlage zu bieten. Bei Naturschützern kommt das Projekt gut an: Lothar Hinze von der Agenda-21-Gruppe Laatzen ist begeistert von der Initiative.

Bei der WBG trägt man sich bereits seit Längerem mit dem Gedanken, mehr für die Insektenvielfalt zu tun. „Wir wollen etwas für die Umwelt tun“, sagt Geschäftsführer Martin Stegen angesichts der zunehmenden Berichte über das Insektensterben. Flächen hat die WBG dafür ausreichend zur Verfügung: Viele der Wohnhäuser sind von großen Rasenflächen umgeben, die sich dafür anbieten.

Anzeige

Pilotprojekt an der Stückenfeldstraße

Eine der ersten Flächen, die die Genossenschaft umgestaltet hat, sind die Mehrfamilienhäuser an der Stückenfeldstraße in Laatzen-Mitte – mit unterschiedlichen Ergebnissen. Vor allem in den sonnigen Bereichen stehen Mohn und andere Wildblumen in bunter Pracht. In anderen Bereichen zwischen den Häusern sind die Gräser zwar hoch gewachsen, jedoch weniger farbenfroh. „Den Schatten der Bäume können die Blumen offenbar nicht gut vertragen“, sagt Thomas Flach, technischer Leiter bei der WBG. Um Erfahrungen zu sammeln, habe man deshalb zunächst nur einige Flächen umgestaltet und vier verschiedene Mischungen ausprobiert.

Weitere NP+ Artikel

Die WBG testet vier verschiedenen Mischungen für den richtigen Blütenmix. Quelle: Johannes Dorndorf

Dabei ist die Umwidmung der Rasenbereiche mit Aufwand verbunden: „Wir mussten die Grassohle abschieben und den Boden magerer machen“, sagt Flach. Dazu werde der Boden mit Sand vermischt, bevor die Aussaat erfolgt. Bislang gebe es solche Flächen auch am Wehrbusch in Laatzen-Mitte, Auf der Lieth in Grasdorf, an der Ostlandstraße in Bemerode sowie am Kapellenbrink und Bei der Mühle in Alt-Laatzen. Bislang seien es in der Summe 1500 Quadratmeter. Flach kann sich aber gut vorstellen, die Gesamtfläche nächstes Jahr zu verdoppeln, dann könnten Flächen in Rethen dazukommen. „So haben wir was fürs Auge und leisten unseren Betrieb für die Umwelt.“

„Wir werden aber niemals den kompletten Rasen durch Wildblumen ersetzen“, stellt Stegen klar. So sehe das Konzept Blumeninseln auf den Rasenflächen vor – auch, damit die Aufsitzrasenmäher weiterhin bis an die Grundstücksränder kommen. Je nach Erfahrungen könnten die Blumeninseln noch versetzt werden – etwa aus den Schattenbereichen heraus in die Sonne.

Lob vom Naturschützer

Richtig gut findet die Initiative Lothar Hilke, der sowohl bei der Agenda-21-Gruppe Laatzen als auch beim Programm „Laatzen-Mitte wird top“ aktiv ist. „Ich finde das richtig toll“, sagt Hilke. Er habe 40 Jahre lang in der Naturschutzverwaltung gearbeitet und verfolge seit langem die Entwicklung, dass Insekten und andere Lebewesen wie Lurche auf dem Rückzug sind. „Wir beobachten zunehmend, dass zum Beispiel in der landwirtschaftlichen Feldmark Elemente fehlen, die für Insekten und Vögel Lebensgrundlage sind“, sagt Hilke. Umgekehrt biete die Stadt Lebensmöglichkeiten für Vögel und Insekten. „Das Wohngrün um die großen Wohnscheiben besteht aber meist aus Rasen, der so oft im Jahr kurz gemäht wird, dass der Blühaspekt nicht zum Tragen kommt.“

WBG Laatzen legt Blühstreifen vor ihren Gebäuden an - so wie hier in der Stückenfeldstraße. Quelle: Johannes Dorndorf

Nachdem in Ingeln-Oesselse auf Initiative des Ortsbürgermeisters Wildblumenwiesen angelegt wurden, hatte Hilke im vergangenen Jahr 13 Wohnungsbauunternehmen zum Thema angeschrieben. Mit durchwachsenem Ergebnis: Lediglich zwei – Meravis und die KSG Hannover – hätten sich spontan gesprächsbereit gezeigt, die WBG habe auf Nachfrage von ihrem eigenen Projekt berichtet. Inzwischen kommt aber offenbar Bewegung in die Sache. So habe das Stadtteilbüro einen Vortrag mit Vertretern mehrerer Wohnungsunternehmen vorbereitet, das jedoch wegen Corona abgesagt werden musste. „Wir wollen das auf jeden Fall nachholen“, sagt Hilke. Und auch Thomas Flach von der WBG berichtet, dass der Verband der Wohnungswirtschaft inzwischen mit dem Thema befasst sei.

Von Johannes Dorndorf