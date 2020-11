Laatzen

Das Telefon klingelt. Ulrike Haase nimmt den Hörer ab: „ Hotel Haase, was kann ich für Sie tun?“ Ein Stammkunde gibt seine Bestellung durch: Ente, Grünkohl mit Bregenwurst, Lasagne, aber als Kinderportion. „Geschirr hab ich noch von Ihnen, das bringe ich mit“, sagt der Kunde. Kurze Zeit später kann er sein Essen am Hotel abholen, am extra dafür eingerichteten Drive-in-Schalter.

Den hatten die Haases eingerichtet, als sie Restaurant und Hotel im Frühjahr zum ersten Mal schließen mussten. Jetzt, im Teil-Lockdown, ist der Abholschalter wieder geöffnet. Um Abfall zu sparen und eine möglichst hohe Essensqualität zu gewährleisten, geben sie die Gerichte auf mit Alufolie abgedeckten Porzellantellern heraus. Bezahlt wird kontaktlos per EC-Karte, nur das Geschirrpfand von 5 Euro pro Gericht muss passend in Scheinen hinterlegt werden. „Alle bekommen exakt den Schein wieder, den sie abgegeben haben“, sagt Ulrike Haase. Es soll so hygienisch wie möglich ablaufen.

Drive-In-Deluxe: Ulrike Haase reicht das Essen auf echten Tellern, Auszubildende Emma Schultz kassiert kontaktlos. Quelle: Yannick von Eisenhart Rothe

„Im zweiten Lockdown ist alles einfacher“

„Im zweiten Lockdown ist alles etwas einfacher als im Frühjahr“, sagt Haase. Die grundsätzliche Arbeitsweise sei eingespielt, nur vereinzelt verbessere man noch etwas. Am Vormittag hat sie zum Beispiel eine App installiert, in der sie alle Bestellungen übersichtlich sammeln und weiterleiten kann. Was diesmal aber neu ist: die Hymne zum Abholessen. Tochter Lisa Haase, die unter anderem Musik studiert, hat kurzerhand den Song „Take It Out (We got Drive-in!)“ geschrieben: „Und so geht’s ohne kulinarische Pause, macht Haase-Sause bei euch zu Hause“, rappt die Studentin. Gemeinsam mit Schwester Marie und Mutter Ulrike hat sie dann noch ein Musikvideo konzipiert, gedreht und geschnitten. Stammgast Siggi – Laatzens stellvertretender Ortsbürgermeister Siegfried-Karl Guder – spielt einen Essensabholer, andere Mitarbeitende tanzen. Auf Facebook kommt dies bisher sehr gut an, das Video wurde über 120 Mal geteilt.

Das Hotel darf derzeit geöffnet bleiben – allerdings nur für Gäste, die aus beruflichen Gründen oder wegen wichtigen Terminen in der Stadt sind. Dadurch liegt die Auslastung weit unter normalen Verhältnissen. Der Außer-Haus-Verkauf läuft zwar gut, die Verluste ausgleichen kann er nicht. Ulrike Haase schätzt, dass Hotel und Restaurant 2020 unter 40 Prozent des Vorjahresumsatzes liegen werden. „Man muss dem Staat sehr dankbar sein, dass er Kurzarbeitergeld bezahlt. Sonst müssten wir Leute entlassen.“

Es gehe darum, viel auszuprobieren und den eigenen Weg für den Umgang mit der Krise zu finden, findet Haase. „Deswegen ist man ja Unternehmerin. Man unternimmt etwas.“ Ihren Optimismus lässt sie sich nicht nehmen. „Corona ist irgendwann auch wieder vorbei, dann wird es wieder einfacher.“

Will sich über den Teil-Lockdown nicht beklagen: Mario Lombardi vom Restaurant Lorenz in Laatzen-Mitte ist weiter für seine Gäste da. Quelle: Yannick von Eisenhart Rothe

„Corona ist wie ein Waldbrand “

Auch Mario Lombardi gibt sich angesichts der zweiten Restaurantschließung kämpferisch. Er ist Inhaber des italienischen Restaurants Lorenz in Laatzen-Mitte. „Lieferservice und to go gab es bei uns schon immer, davon profitieren wir jetzt“, sagt er. Im Lockdown im Frühjahr seien zwar noch mehr Leute gekommen als jetzt, trotzdem wolle er sich nicht beklagen. „Andere Menschen sind arm geworden durch die Krise, da geht es uns noch echt gut.“ Mit den Einkünften und den Hilfen vom Staat komme er über die Runden.

Täglich steht er in seinem Restaurant und bedient die Gäste. Dabei geht es ihm nicht nur ums Geld. „Finanziell lohnt es sich gerade gar nicht so sehr aufzumachen.“ Aber er sei stolz auf den Service, den er anbiete. „Ein Kunde hat mir neulich gesagt, Mario, ich komm zu dir, weil du immer da bist. Das ist für mich das größte Lob“, sagt Lombardi und lächelt unter der Maske. Die Zeit zwischen den Bestellungen, die eingehen, vertreibt er sich mit der Suche nach neuen Rezepten. Was ihm gerade besonders fehle, sei der Austausch mit seinen Gästen: hinsetzen, Kaffee trinken, quatschen.

Er kann aber nachvollziehen, dass das gerade nicht geht. Die Maßnahmen seien notwendig. „Es wird nicht wieder normal, bis wir einen Impfstoff haben“, sagt er. Das Virus sei wie ein Waldbrand. „Mal größer, mal kleiner, aber immer da. Und jetzt ist er wieder ausgebrochen.“

„Das Jahr hat uns unfassbar viel Geld gekostet“

Dass bald wieder Normalität einkehrt, glaubt auch Marcel Bilshausen nicht. Er ist geschäftsführender Gesellschafter des Hotels und Restaurants Erbenholz in Laatzen-Rethen. „Das wird sich mit Sicherheit noch ein Jahr hinziehen“, sagt er. Sein Haus ist vom erneuten Teil-Lockdown besonders schwer getroffen. Das Hotel hat noch geöffnet, hauptsächlich Handwerker kommen hier unter. Das Restaurant bleibt aber zu. „Ein Außer-Haus-Verkauf würde sich für uns überhaupt nicht lohnen. Dafür sind wir viel zu abgelegen“, sagt Bilshausen. Auch die wenigen verbliebenen Hotelgäste können hier nur noch frühstücken, die Küche bleibt kalt.

Schon vor der erneuten Verschärfung der Auflagen lief es für das Hotel Erbenholz schlecht. „Das Jahr hat uns unfassbar viel Geld gekostet“, sagt Bilshausen. Die wichtigsten Standbeine des Hauses seien Messen und große Familienfeiern wie Hochzeiten, wovon fast alles ausgefallen ist. Im Sommer seien zwar einige Feiern möglich gewesen, aber nur mit 50 statt wie sonst bis zu 240 Gästen. Man habe versucht, das Restaurant mehr auf À-la-carte-Geschäft auszurichten, in Werbung investiert. „Das hat sich zwar gelohnt, fängt aber die Verluste nicht annähernd auf“, sagt Bilshausen.

Die Küche bleibt kalt: Für Marcel Bilshausen und das Hotel und Restaurant Erbenholz ist der Teil-Lockdown besonders hart. Quelle: Yannick von Eisenhart Rothe

Auch die Coronahilfen vom Staat tun das nicht. „Die Hilfe im ersten Lockdown hat nicht mal für einen Monat Pacht und Nebenkosten gereicht“, sagt der Geschäftsführer. Wenn die Situation sich nicht bald ändere, würde es sich vielleicht gar nicht mehr lohnen, aufzumachen. Am Hotel hängen Existenzen: Zwölf Mitarbeiter sind seit März in Kurzarbeit. Drei haben gekündigt, weil das Kurzarbeitergeld nicht mehr ausreichte. Bilshausen wünscht sich vom Staat ein klareres Konzept für Hilfsgelder, die wirklich ausreichen. „Und zwar, bevor alle über den Jordan gehen.“

Von Yannick von Eisenhart Rothe