Nach einem Verkehrsunfall war die Bundesstraße 6 in Laatzen zwischen dem Messeschnellweg und der Kreuzung in Gleidingen am Dienstag für eineinhalb Stunden voll gesperrt. Unweit der B443-Überführung stießen ein Škoda Octavia und ein Sattelzug zusammen. Der Autofahrer kam leicht verletzt in eine Klinik.