Wegen Coronavirus: AES verschiebt Tag der offenen Tür

Laatzen-Mitte

Die Angst vor dem Coronavirus macht auch vor Laatzens Schulen nicht halt. Die Albert-Einstein-Schule ( AES) hat am Dienstag entschieden, ihren für Freitag geplanten Tag der offenen Tür um zwei Monate zu verschieben. „Wir wollen verantwortungsbewusst mit dem Thema umgehen und die Ängste und Sorgen der Eltern ernst nehmen“, sagt Schulleiter Christian Augustin. Die AES begründet die Verschiebung auch mit der Empfehlung von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, größere Veranstaltungen mit mehr als 1000 Personen zu meiden.

1600 Schüler besuchen derzeit die Laatzener Gesamtschule. Viele von ihnen wären an der Ausrichtung der Veranstaltung beteiligt gewesen, erläutert Augustin. Hinzu wären am Freitag noch die Eltern und Kinder gekommen, die sich für einen Besuch der Schule interessieren – in den vergangenen Jahren um die 500.

„Alle sollen den Tag unbeschwert genießen“

„Die Eltern sollen nicht selbst entscheiden müssen, ob sie am Freitag zu uns kommen oder nicht“, sagt Augustin. „Wir wollen, dass alle interessierten Eltern und Kinder unseren Tag der offenen Tür unbeschwert besuchen können.“ Die Verlegung sei der Schule nicht leicht gefallen, betont Augustin. „Unsere Lehrkräfte und Schüler stecken viel Energie und Liebe in ihre Vorbereitungen und wollen ihre Angebote freudig darbieten.“ Dies sei unter den derzeitigen Bedingungen aber nicht gänzlich möglich. Zudem befürchtet der Schulleiter, dass Eltern und Kinder der Veranstaltung aus Angst vor dem Coronavirus fern bleiben könnten. Dies werde der Mühe der Lehrer und Schüler nicht gerecht.

Ein neuer Termin steht bereits fest: Die AES möchte den Tag der offenen Tür nun am Freitag, 15. Mai, in der Zeit von 15 bis 18 Uhr nachholen. „Damit haben die Eltern und Kinder weiterhin die Möglichkeit, sich noch vor den Terminen zur Schulanmeldung über das Angebot der Albert-Einstein-Schule zu informieren.“ Fragen zur Wahl der Schule beantwortet die AES bis dahin auch telefonisch unter (0511) 982930.

Die Anmeldungen für den neuen fünften Jahrgang sind am Donnerstag und Freitag, 4. und 5. Juni, in der Zeit von 8 bis 12 Uhr und 15 bis 18 Uhr, sowie am Montag, 8. Juni, von 8 bis 12 Uhr möglich.

Auch Schüleraustausch ist abgesagt

Abgesagt hat die Albert-Einstein-Schule auch ihren Frankreich-Austausch: 23 Schüler und Lehrer wären vom 19. bis 27. März eigentlich in die Partnerstadt Grand Quevilly gefahren. „Wir sehen zu, dass wir einen anderen Termin finden“, sagt Augustin, der darauf hinweist, dass in Frankreich sogar von Staats wegen alle Schülerfahrten ins Ausland untersagt wurden.

Das Erich-Kästner-Gymnasium hatte seinen Tag der offenen Tür bereits am vergangenen Freitag ausgerichtet – ein Zeitpunkt, bei dem die offiziellen Empfehlungen zu Veranstaltungen noch deutlich zurückhaltender ausfielen als in dieser Woche. Weitere Veranstaltungsabsagen gab es in Laatzen – soweit bekannt – bislang kaum. Lediglich das Seniorenheim Victor’s Residenz hatte einen Benimm-Kurs und seine regelmäßigen Obstmärkte ausfallen lassen.

Von Daniel Junker und Johannes Dorndorf