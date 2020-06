Wegen Corona: Laatzen stützt Leine-VHS mit 250.000-Euro-Bürgschaft

Laatzen

Die Stadt Laatzen greift der Leine-Volkshochschule einmal mehr unter die Arme: Der Wirtschaftsausschuss des Rates hat bei seiner jüngsten Sitzung einer 250.000-Euro-Bürgschaft für die Bildungseinrichtung zugestimmt. Wie berichtet, droht die Leine-VHS wegen der Corona-Krise in finanzielle Schieflage zu geraten: Seit März sind etliche Kurse ausgefallen und entsprechende Einnahmen weggefallen.

Die Unterstützung aus der Politik erfolgte einstimmig: „Es ist wichtig, dass Sie mit der Bürgschaft weiterarbeiten können“, befand Ernesto Nebot ( SPD). Auch Dirk Weissleder ( FDP) betonte: „Es ist überparteilicher Konsens in dieser Stadt, dass wir die Leine-VHS am Leben halten wollen.“ Gleichwohl erinnerte er die neue Geschäftsführerin Brigitte Germer an frühere Finanzprobleme bei der VHS. „Wir sehen innerhalb einer Dekade den fünften Geschäftsführer.“ SPD-Fraktionschefin Silke Rehmert bat deshalb um Transparenz bei den Finanzen: „Uns liegt viel daran, dass die Bereiche von den Kosten her getrennt sind. Es wäre schön, wenn dies optimiert werden könnte.“

Anzeige

Kommunen sollen Finanz-Engpass überbrücken

Geschäftsführerin Germer sagte dies zu und erläuterte die Gründe für die aktuellen Liquiditätsprobleme: Zwar gebe es die Aussicht, dass die VHS sowohl aus dem sogenannten Sozialdienstleister-Einsatzgesetz als auch aus dem Corona-Sonderfonds des Wissenschaftsministeriums Fördergelder wegen der aktuellen Situation erhält. Allerdings gebe es beim Gesetz bislang noch keine Durchführungsverordnungen. „Solange ist es schwierig, die von uns gestellten Anträge zu bearbeiten.“ Auch hoffe die VHS, dass das Land in Anbetracht der Abstandsvorgaben künftig auch Kurse mit weniger als sieben Personen fördere.

Weitere NP+ Artikel

Um die laufenden Fixkosten zu überbrücken, will die VHS Kredite von 200.000 Euro im Juli/August und weitere 300.000 Euro im Januar 2021 aufnehmen. Dafür bürgen sollen die drei Trägerkommunen, von denen Laatzen 250.000 Euro, Hemmingen und Pattensen jeweils 125.000 Euro beisteuern sollen. In Laatzen steht das abschließende Votum des Rates noch aus.

In Folge der Corona-Krise kündigte Germer an, Online-Schulungen auszubauen – auch angesichts des Umstands, dass die Hauptklientel der klassischen VHS-Kurse über 50 ist. „Wir haben viele Menschen, die einem höheren Risiko ausgesetzt sind.“ Nach dem Abbruch des Frühjahrssemesters im März sei die VHS am 3. Juni ins Sommerprogramm gestartet, bei dem 88 der 176 geplanten Kurse ausfielen. Viele hätten auf eine Rückzahlung der Gebühren zu Gunsten einer späteren Teilnahme verzichtet. „Die Teilnehmer sind uns treu, das ist das Schöne“, sagte Germer. Ein weiteres Zeil sei, die VHS bei Unternehmen bekannter zu machen.

Lesen Sie auch

Von Johannes Dorndorf