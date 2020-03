Wegen Corona: Stadt schließt alle städtischen Gebäude

Laatzen

Das öffentliche Leben in Laatzen kommt immer mehr zum Erliegen: Nachdem das Land am Freitag die Schließung aller Schulen und Kindertagesstätten in Niedersachsen verfügt hat, schließt die Stadt Laatzen nun auch alle weiteren städtischen Gebäude. „Davon betroffen sind unter anderem die Stadtbücherei, Stadthaus, Familienzentrum, Jugendzentren, Sporthallen und Schulsportanlagen“, teilt die Stadtverwaltung mit. Alle städtischen Veranstaltungen würden bis auf Weiteres abgesagt.

Infizierter soll aus Ingeln-Oesselse stammen In Laatzen gibt es nach Angaben der Region Hannover einen Corona-Infizierten. Nähere Angaben machte die Behörde am Freitag nicht – auch nicht zu der Frage, ob sich Personen aus dem Umfeld des Infizierten in Quarantäne befinden. Nach Informationen dieser Zeitung soll es sich um einen Vater handeln, dessen Tochter die Grundschule Ingeln-Oesselse besucht. Die Schule wollte dies am Freitag nicht bestätigen, da man sich zum Gesundheitszustand einzelner Schüler nicht äußere. jd

Am Freitag hat die Stadt auch damit begonnen, eine Notbetreuung für Kinder von Eltern zu organisieren, die Angehörige von Sicherheitskräften, Pflegepersonal und von medizinischen Diensten sind. Konkret geht es um Beschäftigte in den Bereichen, Pflege, Gesundheit, Medizin, öffentliche Sicherheit wie Polizei, Justiz, Rettungsdienste, Feuerwehr und Katastrophenschutz sowie zur Aufrechterhaltung der Daseinsvorsorge. „Um diese Notgruppen schnellstmöglich einzurichten, sind Eltern, die in den genannten Bereichen arbeiten, gebeten, sich entweder am Montag an ihre Einrichtung zu wenden, oder den Bedarf über das Bürgertelefon der Stadt Laatzen anzumelden“, teilt die Stadtverwaltung mit. Das Bürgertelefon werde am Sonnabend, 14. März, unter Telefon (0511) 8205 4444 geschaltet.

Krisenstab im Rathaus eingerichtet

Die Stadt hat inzwischen einen Krisenstab im Rathaus eingerichtet. Dabei wurden bereits erste Maßnahmen beschlossen, um die Dienstbereitschaft der Behörde sicher zu stellen. Das gelte auch für die Feuerwehr, erläuterte Bürgermeister Jürgen Köhne: Die Mitglieder seien – genau wie andere Mitarbeiter der Stadtverwaltung – aufgefordert, größere Menschenansammlungen zu meiden. Gleiches gelte für die Stadtverwaltung: „Wir bemühen uns, die Präsenz so lange wie möglich aufrecht zu erhalten“, sagte Köhne.

Feuerwehr stellt Übungsbetrieb ein

Die Freiwillige Feuerwehr hat aus diesem Grund den Übungs- und Dienstbetrieb eingestellt. „Das gilt natürlich nicht für das Einsatzgeschehen“, sagt Stadtbrandmeister Sebastian Osterwald. Die Regelung gelte vorerst bis zum 30. April. Treffen und Übungen von Kinder- und Jugendfeuerwehren fielen genauso aus wie Übungsdienste und Schulungen der Erwachsenen und des Musikzugs. Wie ernst die Appelle genommen wird, wurde am Donnerstagabend bei der Sitzung des Laatzener Rates deutlich, bei der der Rat der Verlängerung der Dienstzeit von Laatzens Ortsbrandmeister Sven Wenger und sein Stellvertreter Ansgar Aselmeyer zustimmte. Beide blieben der Versammlung bewusst fern.

Teile der Stadtverwaltung arbeiten unterdessen inzwischen von Zuhause aus, um im Fall von Erkrankungen die Ansteckungsgefahr im Rathaus zu minimieren. Dies gelte insbesondere in sensiblen Bereichen wie etwa der IT, erläuterte Köhne. So sei beispielsweise vereinbart, dass entweder der Teamleiter oder sein Stellvertreter nicht im Rathaus arbeiten, so dass bei einer Ansteckung nicht beide ausfielen.

Köhne ruft zur Besonnenheit auf

Laatzens Bürgermeister rief während der Ratssitzung zur Besonnenheit auf. „Ich möchte darum bitten, dass wir alle – sowohl der Rat als auch die Bürger unserer Stadt – eine gewisse Ruhe bewahren.“ Die Region als Gesundheitsbehörde bemühe sich darum, bei entsprechendem Handlungsbedarf Lösungen aufzuzeigen. „Die Region ist darauf angewiesen, dass möglichst keine Häufungen von Erkrankungen oder Verdachtsfällen entstehen“, sagte Köhne. Es gehe deshalb neben der Befolgung der Hygieneempfehlungen darum, größere Versammlungen zu vermeiden.

Unterdessen haben etliche Vereine und Veranstalter Termine in Laatzen abgesagt. Die Leine-Volkshochschule hat ihren Kursbetrieb ebenfalls eingestellt. Das Kursprogramm ist bis zum 14. April unterbrochen, teilt VHS-Verwaltungsleiter Bjoern Schoof mit. „Wir hängen – sofern möglich – die verpassten und verschobenen Kurstermine am Kursende an“, kündigt Schoof an. Lediglich die Intergrationskurse finden statt.

Auch die evangelischen Kirchengemeinden der Region Laatzen und die katholische St.-Oliver-Gemeinde sagte alle Veranstaltungen ab, darunter Konzerte, Gruppen und Kinder- und Jugendtreffen. Die Gottesdienste der evangelischen Gemeinden fallen am Sonntag aus, in Gleidingen werden Besucher gebeten, auf Aushänge zu achten. Die St.-Oliver-Gemeinde will an ihren Gottesdiensten hingegen festhalten. Menschen aus Risikogruppen und Kranke werden gebeten, die Gottesdienste im Internet und im Kirchenradio zu verfolgen.

