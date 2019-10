Kinderfeuerwehren verhängen Aufnahmestopp

Laatzen

Während Feuerwehren und Vereine andernorts unter Nachwuchsmangel leiden, können sich die vier Laatzener Kinderfeuerwehren vor Anfragen teilweise kaum retten. In Ingeln-Oesselse und Rethen wurde jetzt sogar ein vorläufiger Aufnahmestopp verhängt: Wer mitmachen möchte, muss sich auf eine Warteliste setzen lassen.

Sie nennen sich Feuerwehrstrolche in Rethen und Feuerlinge in Ingeln-Oesselse, Löschteufel in Laatzen und Floriankids in Gleidingen. Aktuell sind rund 100 Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren Mitglied in einer der vier Laatzener Kinderfeuerwehren. Auf den ersten Blick überraschend: Jungen und Mädchen halten sich bei den Zahlen dabei die Waage.

Boom in Rethen wegen des neuen Gerätehauses ?

„Bei unseren Feuerwehrstrolchen sind zurzeit 25 Kinder. Dazu kommen aktuell noch fünf weitere, die reinschnuppern, ob sie dabei bleiben möchten“, sagt Rethens Ortsbrandmeister Denis Schröder. Ab einer Gesamtzahl von rund 30 Kindern sei es jedoch organisatorisch schwierig, die wöchentlichen Treffen in der Fahrzeughalle sowie gemeinsame Veranstaltungen zu händeln. „Wichtig ist, dass wir allen, die auf den Wartelisten stehen, innerhalb weniger Monate Bescheid sagen können, dass sie dabei sind“, sagt Schröder.

In Rethen kümmert sich Kinderfeuerwehrwart Niclas Heinrich mit einem sechsköpfigen Betreuerpool um die Jungen und Mädchen, die sich jeweils montags treffen. „Zahlenmäßig gab es in den letzten Jahren immer mal ein Auf und Ab. Anfang 2019 waren es bei uns noch 16 Kinder“, sagt Heinrich. Warum das jetzt plötzlich so viele sind? „Das wird mit an unserem neuen Gerätehaus liegen und daran, dass die Kinder in ihrem Freundeskreis zum Mitmachen geworben haben.“

Aufnahmestopp in Ingeln-Oesselse

Ähnlich sieht es bei den 30 Feuerlingen in Ingeln-Oesselse aus, die ein ebenfalls sechsköpfiges Team um die Kinderfeuerwehrwartin Petra Klebeck betreut. „Wir hatten vor drei bis vier Jahren schon mal so einen Boom. Jetzt haben wir seit der Einschulung im Herbst vergangenen Jahres einen Aufnahmestopp.“ Denn kurz nach der Kinderfeuerwehr komme die Jugendfeuerwehr zu ihrem Wochendienst zusammen. „Dann wird das zu eng und zu voll in unserem kleinen Gerätehaus.“

Beliebtes Angebot: Bei den Feuerlingen in Ingeln-Oesselse stehen unter anderem Radtouren auf dem Programm. Quelle: Privat

Auch Klebeck sieht Mundpropaganda der Kinder als Grund für das große Interesse. Schließlich biete die Feuerwehr schöne Gemeinschaftserlebnisse mit Freunden. Gelöst wird der Aufnahmestau in Ingeln-Oesselse teils dadurch, dass die Mitglieder bei entsprechendem Alter an die Jugendfeuerwehr übergeben würden. „Es geht aktuell nicht anders. Denn es ist keinem geholfen, jemanden aufzunehmen, der dann aus Organisationsgründen nichts machen kann.“

Laatzener Feuerwehr macht weiter Werbung

Bei den Löschteufeln der Ortsfeuerwehr Laatzen ist mit aktuell 22 Kindern noch Platz. „In absehbarer Zeit werden das auch bei uns mehr werden“, ist Kinderfeuerwehrwart Marcel Kühntopf überzeugt. „Wir besuchen diesen Herbst noch einige Kindergärten und Grundschulen, um Werbung zu machen. Wir wissen aber auch schon von Interessenten, die jetzt noch nicht alt genug zum Mitmachen sind.“

Bei Kevin Weinrich und den Gleidinger Floriankids sind es zurzeit 19 Kinder, die sich jeweils freitags treffen. „Die haben wie die Rethener Kinder ihren Übungsabend im neuen gemeinsamen Gerätehaus, unternehmen aber weiterhin viele Aktionen direkt in ihrem Heimatort Gleidingen“, sagt Stadtkinderfeuerwehrwartin Jessica Rotter. Auch sie freut sich über die wachsende Lust der Kinder an der Feuerwehr. „Schon für die Kleinsten übt ein rotes Feuerwehrauto Faszination aus und sie wollen hinter dem Lenkrad sitzen. Das ist eine gute Grundlage, späteres Interesse zu wecken – aber kein Selbstläufer.“

Brandschutzerziehung und Ausflüge

Momentan sei es wohl vor allem das neue und unübersehbare Gerätehaus, dass bei den Kindern die Neugierde wecke, glaubt Rotter. „Aber danach ist es wichtig, die Kinderfeuerwehr mit ihren Aktionen spannend für den Nachwuchs zu erhalten.“ So zählten in ihrer zehnjährigen Zeit als Kinderfeuerwehrwartin in Rethen das spielerische Näherbringen von Themen wie Brandschutzerziehung, Feuerlöschereinsatz und Notfallanrufen ebenso dazu wie Übernachtungsaktionen und Ausflüge – etwa zum Phaeno in Wolfsburg und ins Rastiland.

„Man muss die Kinder frühzeitig erreichen, bevor sie sich anderweitig in ihrer Freizeit orientieren und schulisch stark gefordert sind“, ist Rotter überzeugt. Etwaige Kosten für die Eltern spielen dabei keine Rolle: „Bei der Kinderfeuerwehr wird normalerweise alles durch Spenden oder über die Ortsfeuerwehrkasse bezahlt.“

Nur 20 Prozent wechseln zu den Aktiven

Eine Sicherheit, dass das große Interesse der Kinder später auch zu vollen Mannschaftsstärken bei den Aktiven führen, gibt es unterdessen nicht. „Schlussendlich sind es wohl nur bis zu 20 Prozent, die bis zum ehrenamtlichen Dienst als Aktiver dabei bleiben“, schätzt Rotter. „Aber es war schon ein besonderer Moment, als der erste Aktive übernommen wurde, der bei mir noch ganz klein in der Kinderfeuerwehr angefangen hatte“, sagt sie etwas gerührt.

Von Torsten Lippelt