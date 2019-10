Voll auf die Pratze: Kinder lernen „Thai-Boxen“ kennen

Hemmingen-Westerfeld

An gleich zwei Tagen dieser Woche hatten Kinder, die am aktuellen Hemminger Ferienpass teilnehmen, die Gelegenheit, in einem Schnupperkurs das Thaiboxen kennen zu lernen. Die traditionelle asiatische Kampfsportart – als Nationalsport im Herkunftsland Thailand auch Muay Thai genannt – fordert Körper und Geist zugleich.

Unter Anleitung der beiden Trainer Svea und Thorben vom Verein Linden übten sich zehn Kinder – die mindestens neun Jahre alt sein mussten – im Jugend-Kultur-Haus unter anderem darin, sich in Zweiergruppen gegenseitig in das an den Händen getragene Schlagpolster des anderen zu treten. Die auch Pratze genannten Handschuhe federten dabei mit ihrem großen Polster auf der Handfläche die Tritt- und Schlagenergie ab.

„Im Vordergrund steht nicht das Kämpfen, sondern das Lernen von und mit dem Partner“, betonte Trainer Thorben in einer kleinen Pause zwischen dem Zeigen grundlegender Schlag-, Tritt- und Abwehrtechniken. Dabei hatten beide Trainer zwischendurch ein offenes Ohr für Fragen der Kinder.

„Wir haben das Thaiboxen jetzt das erste Mal angeboten“, sagt Daniel Kohsmann vom städtischen Team Jugendpflege. „Aber die Nachfrage und der Eindruck, den wir bisher gewonnen haben, lassen uns planen, auch bei der nächsten Ferienpassaktion Thai-Boxen anzubieten.“ Diese findet in den Osterferien 2020 statt.

Von Torsten Lippelt