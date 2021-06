Rethen

Das Stadtbild erinnert an New York mit Büro- und Wohntürmen, die sich im Wasser des Hudson Rivern spiegeln. Tatsächlich ist es eine fiktive Metropole, die Gudrun Engel in Spachteltechnik auf eine grundierte Leinwand gebracht hat. Von Sonntag, 4. Juli, an ist das Werk mit dem Titel „Skyline“ zusammen mit rund 30 weiteren Gemälde der Hobbykünstlerin beim Kunstkreis Laatzen zu sehen. Zugleich ist es die erste Ausstellung, die nach langer Pause mit einer Vernissage gefeiert werden kann.

„Nach acht Monaten ohne eine Ausstellungseröffnung geht es nun endlich wieder los“, sagt die Vereinsvorsitzende Monika Gorbuschin erleichtert. Eigentlich hätten Engels Bilder schon im Februar im Galerieraum des Kunstkreishauses zu sehen sein sollen. Doch der Lockdown verhinderte auch kleinen Publikumsverkehr.

Ein Faible für Afrika

Sie sei froh, endlich wieder ausstellen zu können, sagt auch Gudrun Engel. Seit fast drei Jahrzehnten ist die ehemalige Büroangestellte als Hobbykünstlerin tätig. Die heute 65-Jährige begann in den Neunzigerjahren mit Seidenmalerei, wechselte dann aber zu Acryl- und Ölmalerei – „um auch draußen arbeiten zu können“, wie sie sagt. Die meisten der in Rethen ausgestellten Werke der Autodidaktin sind in den vergangenen drei Jahren entstanden. „Ich habe Anfang 2020 extra ein Atelier angemietet, weil ich nicht mehr wusste, wohin mit allem“, berichtet Engel, die bis kurz zuvor auch 15 Jahre den deutsch-ghanaischen Kulturverein „Afro World and Friends“ als zweite Vorsitzende geleitet hat. Ihr Faible für Afrika finde sich in einigen Bildern wieder, erzählt die reisefreudige, zweifache Großmutter. Die Ausstellung ist auch für Engel die erste seit der Corona-Zwangspause: „Ich bin gespannt, was passiert, und es ist toll, langsam wieder planen zu können.“

Mit „Zerbrechlichkeit“ hat Gudrun Engel dieses Acrylgemälde betitelt (Leinwand, 40 mal 40 Zentimeter). Quelle: privat

Die Ausstellung mit dem Titel „Faszination Malerei“ wird am Sonntag, 4. Juli, um 11 Uhr im Kunstkreishaus, Hildesheimer Straße 368, im Beisein der Künstlerin und mit einleitenden Worten der Vereinsvorsitzenden eröffnet. Bis zu 25 Personen dürften mit Abstand und nach den geltenden Regeln der Corona-Verordnung gleichzeitig in den Räume sein, sagt Gorbuschin: „Wie schon im vergangen Jahr können Besucher, die nicht gleich in den Galerieraum können, im Park hinter unseren Räumen warten.“ Der Verein werde neben Tischen auch einige Stühle aufstellen, damit niemand zu lange stehen müsse.

„Ein Tag geht zu Ende“ ist ein frühes Ölgemälde von Gudrun Engel im Format 50 mal 60 Zentimeter. Quelle: privat

Zu sehen sind die Bilder bis einschließlich 27. Juli zu folgenden Zeiten: dienstags von 13 bis 15 Uhr, mittwochs von 10.30 bis 15 Uhr sowie sonntags von 11 bis 13 Uhr. Darüber hinaus können auch individuelle Termine vereinbar werden.

Von Astrid Köhler