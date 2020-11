Laatzen

Wird in Laatzen zu sehr gerast? Eine Auswertung von mehrmonatigen Tempomessungen legt diesen Schluss nahe, zumindest was die Spitzenwerte betrifft. So hat die Stadt im Zeitraum von Februar bis Oktober mehrfach grobe Verstöße festgestellt. Autofahrer fuhren etwa mit über 90 Kilometern pro Stunde an einem Kindergarten und einem Altenheim vorbei – und das in Tempo-30-Bereichen. Spitzenreiter sind 136 Kilometer pro Stunde an gleich zwei Messstellen. Die meisten Autofahrer hielten sich weitgehend an die Regeln.

Am problematischsten sind anscheinend die Hauptverkehrs- und Durchgangsstraßen in Laatzen, die offenbar manche Fahrer zum Rasen einladen. So hat die Stadt zweimal an der Erich-Panitz-Straße vor der Kita Pinienweg gemessen, wo Tempo 30 vorgeschrieben ist. Bei beiden Messreihen kamen Spitzenwerte von 95 und 99 Kilometer pro Stunde zusammen.

Ähnliche Ausreißer gab es auch vor Victor’s Residenz an der Mergenthalerstraße (94 statt 30 Kilometer pro Stunde), vor der Rethener Aral-Tankstelle in der Lüneburger Straße (111 statt 50 km/h) und auf der Oesselser Straße in Gleidingen, östlich der Bundesstraße auf Höhe der Haltestelle am Radlah. Statt der erlaubten 50 Stundenkilometer wurden dort unter anderem ein Autofahrer mit Tempo 119 und ein Motorradfahrer mit Tempo 99 gemessen.

Mit Tempo 136 auf der Hildesheimer Straße

Unrühmliche Spitzenreiter sind in Laatzen die Hildesheimer Straße auf Höhe des Rethener Kompostplatzes sowie die Straße Zur Sehlwiese, wo Raser mit jeweils 136 Kilometern pro Stunde erfasst wurden. Und das, obwohl an der Sehlwiese nicht nur maximal Tempo 30 erlaubt, sondern an der Messstelle auch die Behinderteneinrichtung Hannoversche Werkstätten ansässig ist. Hohe Werte zwischen 90 und 100 km/h gab es auch in der Braunschweiger Straße in Rethen auf der Höhe des Friedhofs.

Die Extremwerte verdecken allerdings, dass sich die meisten Autofahrer weitgehend an die Vorschriften halten. So gilt der sogenannte V-85-Wert bei Verkehrsuntersuchungen als wichtige Kennzahl. Er zeigt an, welches Tempo 85 Prozent der passierenden Autofahrer maximal erreichen – und damit auch, welche Geschwindigkeit die übrigen 15 Prozent überschreiten. An den allermeisten der rund drei Dutzend Messpunkte im Stadtgebiet lag dieser Wert um die erlaubten 30 oder 50 Kilometer pro Stunde. Allein im verkehrsberuhigten Bereich der Braunschweiger Straße wurden im Juni binnen zwei Wochen 12.761 Fahrzeuge erfasst – mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 27 Kilometern pro Stunde.

Stadt hat vor allem mit Smiley-Anzeigen gemessen

Dies könnte allerdings auch damit zusammenhängen, dass in den allermeisten Fällen Tafeln mit Tempoanzeigen (Smileys) verwendet wurden – die Stadt hat drei solche Geräte im Einsatz. „Es kann davon ausgegangen werden, dass bewusst abgebremst wird, um die vorgegebene Geschwindigkeit zu erreichen“, heißt es in der Auswertung der Stadtverwaltung. Die höchsten V-85-Werte in Tempo-30-Bereichen liegen in der Gutenbergstraße, wo 15 Prozent der Autofahrer schneller als 40 fuhren, und an der Erich-Panitz-Straße vor der Kita-Pinienweg, wo 43 Kilometer pro Stunde von diesem Anteil überschritten wurden.

Auf der anderen Seite vermutet die Stadt, dass einige Autofahrer absichtlich besonders schnell gefahren sind. Dies muss allerdings nichts mit den Smiley zu tun haben. Auch an Stellen, an denen die Stadt ihren für Autofahrer nicht einsehbaren Seitenradar eingesetzt hat, gab es erhebliche Ausreißer – etwa an der Oesselser Straße in Gleidingen sowie an der Hildesheimer und Lüneburger und Straße in Rethen. Letzere liegt im Gewerbegebiet. Statt der erlaubten 50 fuhr dort ein Lkw mit Tempo 111.

Zu ahnden sind die Verstöße nicht, weil keine Kennzeichen erfasst werden. „Der Seitenradar ist nur ein Zählinstrument“, erklärt Stadtsprecher Matthias Brinkmann. Er registriert aber im Gegensatz zum Smily die Größe der Fahrzeuge.

Ausgewertet wurde der Verkehr in der Regel über einen Zeitraum von zwei Wochen pro Stelle und Fahrtrichtung und zwar rund um die Uhr. An besonders sensiblen Orten wie vor der Grundschule Rethen war der Smiley auch mehrfach installiert, so im Zeitraum Mai und Juni sowie im September.

Viele halten sich an die Werte

Unterm Strich zieht die Stadtverwaltung ein positives Fazit. „Wir sind relativ zufrieden, wie sehr sich die Bürger im Durchschnitt an die Werte halten“, sagte Stadtplaner Jörg Schmidt jetzt bei der Vorstellung der Teilergebnisse, die sich auf den Bereich des Laatzener Ortsrats beziehen. „Wir hatten die Befürchtung, dass die Zahlen schlechter sind.“ Die Ausreißer gäben allerdings zu denken. „Ich finde 95 Kilometer pro Stunde auf der Erich-Panitz-Straße vor der Kita schon grenzwertig“, so Schmidt.

Nach diversen Anfragen aus der Politik will die Stadt die Ergebnisse der Geschwindigkeits-Smileys und ihres Seitenradars künftig regelmäßig auswerten und vorstellen. Die Ortsräte Laatzen, Ingeln-Oesselse und Rethen haben sich bereits zufrieden dazu geäußert. Am Montagabend, 23. November, wird als zeitlich letztes Gremium das in Gleidingen informiert. Die öffentliche Sitzung beginnt um 18 Uhr in der Grundschule Gleidingen, Oesselser Straße.

Von Johannes Dorndorf und Astrid Köhler