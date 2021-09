Alt-Laatzen

Die allermeisten werden es vermutlich gar nicht gemerkt haben: In dieser Woche ist auf der Veloroute 8 und ihren Nebenstrecken der Individualverkehr erfasst worden. Entlang der Hildesheimer Straße zwischen Alt-Laatzen und Mittelfeld sowie in der Leinemasch und an der Karlsruher Straße hatte das mit der Planung und technischen Evaluation beauftragte Büro PGT mehrere schwarze Kästen aufhängen lassen.

Erste Auswertung bis Ende Oktober

Mithilfe der Kameras wurden für einen Tag – am Dienstag – die Verkehrsbewegungen von Radfahrern und Kraftfahrzeugen aufgezeichnet. Wichtig ist vor allem deren Zahl und wie sich der Verkehr verteilt, aber auch die jeweiligen Fahrtrichtungen zwischen Laatzen und Hannover und die jeweiligen Fahrtwege – speziell bei Radlern – spielen eine Rolle. Grund: Längst nicht alle Radler nutzen die rot markierte Spur auf der Fahrbahn. Viele rollen trotz entsprechender Beschilderung weiterhin im Seitenbereich auf dem dunkel gepflasterten schmalen Weg neben den Fußgängern.

Im nächsten Schritt wird das Planungsbüro das aufgezeichnete Material sichten. „Eine erste Auswertung soll bis Ende Oktober erfolgen“, teilte Regionssprecher Klaus Abelmann mit. Wann und wo die Ergebnisse veröffentlich werden, sei noch abzustimmen.

Weitere Erhebung im kommenden Jahr

Die Erfassung der Verkehrsströme ist nur ein Aspekt der wissenschaftlichen Begleitung der etwas mehr als einjährigen Testphase der Veloroute. Darüber hinaus gebe es unter anderem noch eine Videobeobachtung an sechs Punkten im Verlauf der Hildesheimer Straße sowie Testfahrten entlang der Veloroute zum Vergleich der Zeiten, sagte Abelmann. Aktuell führt die Stadt Laatzen zudem eine Online-Bürgerbefragung zur Veloroute durch.

Bei einer ersten Verkehrszählung vor der offiziellen Eröffnung des ersten Teilabschnitts der Veloroute in Alt-Laatzen Anfang Juni wurden in dem Bereich der Hildesheimer Straße rund 600 Radfahrer am Tag gezählt – und 14.000 Fahrzeuge. Eine weitere Erhebung von Evaluationsdaten sei im Frühjahr oder Sommer 2022 geplant, also etwa ein Jahr nach Einführung der Veloroute. Nach Auswertung der Ergebnisse, voraussichtlich im Herbst 2022, werden die Projektbeteiligten über die mögliche Verstetigung der Veloroute entscheiden.

