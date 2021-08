Laatzen-Mitte

Mehrere Fenster- und Türscheiben haben Unbekannte in der Nacht zu Freitag an der Albert-Einstein-Schule zerstört. Unter anderem ging Glas im Bereich der Mensa, an den Sporthallen, am A-Trakt sowie an der rückwärtigen Eingangstür zum Forum zu Bruch. Mindestens sieben Scheiben wurden laut Polizei zerstört. Darüber hinaus löschten Einsatzkräfte eine Zugangstür, deren Plastikverkleidung in Brand gesteckt wurde.

Zur Galerie Am Morgen danach: Zahlreiche Scheiben haben Unbekannte in der Nacht zu Freitag an der Laatzener Albert-Einstein-Schule eingeworfen.

Ein aufmerksamer Anwohner hatte die Polizei gegen 1.30 Uhr informiert. Die Beamten rückten mit mehreren Streifenwagen an. „Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich Personen auf dem Dach des Schulgebäudes befinden, wurde für die Fahndung ein Polizeihubschrauber eingesetzt“, berichtet Behördensprecherin Janique Bohrmann. Kurz darauf nahmen die Beamten in Tatortnähe einen 19-jährigen Verdächtigen fest. Der Laatzener sei zur Sache befragt und anschließend wieder auf freien Fuß gesetzt worden.

Im Verlauf der Sommerferien wurden an der Schule bereits Dutzende Scheiben zerstört. Die Stadt Laatzen habe in den vergangenen Wochen mehrere Fälle zur Anzeige gebracht, bestätigte Bohrmann. Nach HAZ-Informationen gingen dabei mehr als 40 Scheiben zu Bruch. Die Schadenshöhe ist noch unklar.

Von Daniel Junker