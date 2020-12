An Laatzens Schulen hapert es noch immer an der Ausstattung, die in Corona-Zeiten notwendig wäre: Für den Distanzunterricht nötige iPads werden verspätet ausgeliefert, es hakt beim technischen Support, Lehrer müssen sich Schutzmasken selbst besorgen. Im Schulausschuss hagelte es jetzt Kritik.