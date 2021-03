Rethen/Alt-Laatzen

In einem Fall beschädigte ein Mercedesfahrer eine Absperrstange am Kreuzweg, in einem anderen touchierte ein Wagen beim Rückwärtsfahren einen in Rethen geparkten Passat. In diesen und zwei weiteren Fällen fuhren die Verantwortlichen aber weg, ohne sich um den Schaden in der Gesamthöhe von 2300 Euro zu kümmern. Nun sucht die Polizei Zeugen.

Unfallfluchten an sich seien nicht ungewöhnlich, so der Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienstes Stefan Schwarzbard, „aber vier an einem Tag sind heftig“. Die Menschen wüssten offenbar gar nicht, welches Risiko sie auch bei vermeintlich kleinen Sachschäden eingingen, belangt zu werden. Bereits bei einem Schaden ab 1500 Euro sei der Führerschein weg, so Schwarzbard.

Drei Unfallfluchten in Rethen

Alle vier Unfälle ereigneten sich am Dienstag und Mittwoch im Stadtgebiet. Am teuersten wird die Reparatur mit geschätzt 1000 Euro bei einem grauen Seat Leon, der am Dienstag gegen 19 Uhr an der Peiner Straße geparkt worden ist. Als der Autobesitzer am Mittwoch gegen 16 Uhr wieder zu seinem Wagen kam, stellte er den Schaden am vorderen Radkasten sowie dem linken Außenspiegel fest.

Ganz in der Nähe, an der Pattenser Straße, wurde am Mittwochnachmittag gegen 16.25 Uhr ein VW Passat CC ebenfalls am vorderen Radkasten beschädigt: an der linken Seite. Zeugen sahen noch, wie der den Unfall verursachende Wagen wegfuhr, ohne dass sich der Mensch am Steuer um den etwa 800 Euro teuren Schaden zu kümmerte. Nähere Angaben zu Fahrzeug und Fahrer sind der Polizei bislang nicht bekannt.

Ebenfalls am Mittwoch und in Rethen, aber in der Zeit von 18 bis 18.30 Uhr, beschädigte ein unbekanntes Fahrzeug – offenbar beim Rangieren – die Steinmauer eines Vorgartens. Laut Polizei kostet die Instandsetzung rund 300 Euro.

Zeuge beobachtet Unfallflüchtigen in Alt-Laatzen

Eine Geldstrafe wegen Fahrerflucht droht auch dem Fahrer eines Mercedes Vito in Alt-Laatzen. Er wurde am Mittwochabend dabei beobachtet, wie er gegen 18 Uhr beim Rangieren am Kreuzweg nahe der dortigen Garagen eine rot-weiße Absperrstange rammte, zunächst ausstieg dann aber doch wegfuhr ohne sich weiter um den etwa 200 Euro teuren Schaden zu kümmern.

Von Astrid Köhler