Rethen

Nach dem Zusammenprall einer Stadtbahn mit einem Kleinwagen nahe der Laatzener Feuerwache Süd fahren derzeit keine Stadtbahnen in Rethen und Gleidingen. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall um 15.39 Uhr. Weil zwischenzeitlich befürchtet worden war, dass eine weitere Person in dem auf der Beifahrerseite stark eingedrückten Smart saß, wurde die Feuerwehr zur Hilfe gerufen.

Der Verdacht bestätigte sich zum Glück nicht, erklärte Feuerwehrsprecher Gerald Senft. Der 39-jährige Fahrer des Wagens mit ortsfremdem Kennzeichen habe allein in dem Wagen gesessen und sich auch eigenständig befreien können. Er sei sofort in einer nahegelegenen Arztpraxis erstversorgt worden, ehe der Rettungswagen kam und ihn in eine Klinik brachte.

Üstra richtet Schienenersatzverkehr ein

Ersten Erkenntnissen zufolge soll der Autofahrer aus Richtung Gleidingen gekommen sein. Auf Höhe der Hildesheimer Straße 382 wollte er offenbar nach links auf das Gelände mit der Hausärztepraxis abbiegen und übersah dabei die entgegen kommende Stadtbahn der Linie 1 mit Fahrtziel Sarstedt. Diese traf den Smart an der Seite und schob ihn noch etwa 50 Meter weiter in Richtung der Haltestelle Galgenberweg. Am Wagen entstand Totalschaden.

Der Verkehrsunfalldienst war vor Ort und begann mit seinen Ermittlungen. Nach Information der Polizei in Laatzen ist der Autofahrer nicht schwer verletzt. Die Üstra hat kurzfristig einen Schienenersatzverkehr zwischen dem Endpunkt Rethen und Gleidingen/Leinkamp ein. Im Zuge dessen wurde auch die Buslinie 390 von der Haltestelle Orpheusweg bis zum Endpunkt Rethen verlängert. Wann die Strecke wieder freigegeben werden kann, ist noch unklar.

Von Astrid Köhler